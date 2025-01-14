الحوثيون: استهدفنا وزارة الحرب بتل أبيب.. إصابة 15 إسرائيليا جراء صاروخ أطلق من اليمن

أفادت القناة 12 الإسرائيلية، أنه تم اعتراض الصاروخ من خلال "منظومة ثاد" الأميركية، بينما حدث اضطراب في حركة الطيران في مطار "بن غوريون"، وتأخر عمليات الهبوط والإقلاع عقب إطلاق الصاروخ.

الصاروخ الثاني الذي يطلق على إسرائيل من اليمن بغضون 12 ساعة(Getty Images)

أصيب 15 إسرائيليا بجروح طفيفة، وذلك خلال تدافعهم إلى الملاجئ والغرف المحصنة وإصابتهم بحالة هلع، جراء إطلاق صاروخ من اليمن فجر اليوم الثلاثاء.

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وأعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في بيان أنه أجرى عدة محاولات لاعتراض صاروخ أطلق من اليمن، مشيرا إلى أنه جرى اعتراض الصاروخ على الأرجح، دون الإفصاح عن المزيد من التفاصيل.

وأفادت القناة 12 الإسرائيلية، أنه تم اعتراض الصاروخ من خلال "منظومة ثاد" الأميركية، بينما حدث اضطراب في حركة الطيران في مطار "بن غوريون"، وتأخر عمليات الهبوط والإقلاع عقب إطلاق الصاروخ.

وذكر طاقم "نجمة داوود الحمراء" إنَّه لم يتلق أي تقارير عن إصابة أي شخص بشكل مباشر نتيجة إطلاق الصاروخ أو سقوط شظايا من الصواريخ الاعتراضية الإسرائيلية.

ولفت إلى أن 11 شخصا أصيبوا أثناء تدافعهم إلى الملاجئ، بينما يتلقى 4 آخرون العلاج من نوبات الهلع.

قبل ذلك، أعلن الجيش الإسرائيلي أن صافرات الإنذار دوت في مركز البلاد ومنطقة تل أبيب الكبرى والقدس لتحذر من صاروخ أطلق من اليمن.

الحوثيون: استهدفنا وزارة الحرب الإسرائيلية

استهدفت القوات المسلحة اليمنية، فجر اليوم الثلاثاء، وزارة الحرب الإسرائيلية في مدينة يافا المحتلة بصاروخ باليستي فرط صوتي من طراز "فلسطين".

وأكدت القوات المسلحة في بيانٍ لها، أن الصاروخ وصل إلى هدفه بنجاح، مشيرة إلى فشل المنظومات الاعتراضية الإسرائيلية في التصدي له.

وذكرت في بيانها أن هذه العملية تعد الثالثة من نوعها خلال 12 ساعة.

هجوم بصاروخ ومسيرات على إسرائيل

ومساء الإثنين، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه اعترض صاروخا مصدره اليمن قبل دخوله الأجواء الإسرائيلية، وجاء في بيان للمتحدث العسكري: "اعترض سلاح الجو الإسرائيلي صاروخا أطلق من اليمن قبل دخوله الأراضي الإسرائيلية".

وقبل ذلك، أسقطت طائرة تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي طائرة مسيرة أطلقت من اليمن، بحسب ما أفادت القناة 12 الإسرائيلية، صباح الإثنين.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في بيان مقتضب إن سلاح الجو اعترض صباح الإثنين، في جنوب البلاد مسيرة أطلقت من اليمن، حيث لم يتم تفعيل صافرات الإنذار، وفق السياسة المتبعة، على ما جاء في بيان المتحدث العسكري.

وأعلنت جماعة الحوثي في اليمن، أمس الإثنين، أنها قصفت هدفا حيويا في إسرائيل بصاروخ فرط صوتي.

وذكر بيان للمتحدث العسكري للحوثيين يحيى سريع أن "القوات المسلحة اليمنية نفذت عملية عسكرية استهدفت هدفا حيويا للعدو الإسرائيلي في مدينة يافا المحتلة"، مضيفا أن العملية نفذت بصاروخ باليستي فرط صوتي نوع "فلسطين 2" وحققت هدفها بنجاح.

وأشار البيان إلى أن سلاح الجو المسيّر نفذ عملية عسكرية نوعية على أهداف حيوية للعدو الإسرائيلي في منطقة يافا بأربع طائرات مسيرة حققت أهدافها بنجاح.

وبارك البيان عمليات المقاومة الفلسطينية البطولية، مؤكداً استمرار العمليات العسكرية لجماعة الحوثيين "ضد العدو حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن غزة".

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