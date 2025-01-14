الاحتلال يتأهب لمنع احتفالات الأسرى المحررين: إجراءات مشددة مع اقتراب صفقة التبادل

تعمل سلطات الاحتلال على وضع خطط مشددة لمنع أي مظاهر فرح أو احتفالات قد يعبر عنها الأسرى الفلسطينيون المتوقع تحريرهم بموجب صفقة التبادل المرتقبة. وتتضمن الإجراءات قمع الاحتفالات داخل السجون ونقل المحررين بحافلات مظللة لتجنب انتشار "علامات النصر".

تدرس سلطات الاحتلال الإسرائيلي اتخاذ إجراءات مشددة لمنع أي مظاهر احتفال أو فرح قد يعبر عنها الأسرى الفلسطينيون المتوقع أن يتحرروا بموجب اتفاق تبادل الأسرى المرتقب، والذي تجري مناقشته حاليًا في الدوحة.

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يأتي ذلك بحسب ما أوردت هيئة البث العام الإسرائيلية ("كان 11")، مساء الثلاثاء، بالتزامن مع وصول المفاوضات إلى مراحلها النهائية؛ وذكرت أن مصلحة السجون الإسرائيلية ناقشت خلال الأيام الماضية، الإجراءات المتعلقة بالإفراج عن الأسرى الفلسطينيين.

وبحسب التقرير، عقدت مصلحة سجون الاحتلال سلسلة من الاجتماعات والمداولات لتقييم الوضع، وناقشت "حدثت" خلالها "التعليمات" المتعلقة بالإفراج عن الأسرى، استنادًا إلى التجارب السابقة، لا سيما صفقة التبادل في تشرين الثاني/ نوفمبر 2023.

وبحسب التقرير، حددت مصلحة السجون تحديين رئيسيين في سياق الصفقة المرتقبة: الأول، يتعلق باحتمال وقوع "احتجاجات أو اضطرابات" واسعة النطاق في سجون الاحتلال، والثاني، مظاهر الاحتفال والنصر التي قد تشمل احتفالات أثناء نقل الأسرى الفلسطينيين المحررين.

ومن بين الإجراءات التي نوقشت، جرى دراسة استخدام وحدات خاصة تابعة لمصلحة السجون، مثل وحدات "متسادا" و"نحشون"، لقمع مظاهر احتفال الأسرى داخل السجون، بالإضافة إلى نقل الأسرى المحررين عبر حافلات مظللة بالكامل، بحيث لا يمكن رؤيتهم من الخارج.

وأشارت مصلحة السجون إلى أن التحديات المتوقعة في الصفقة الحالية كبيرة مقارنة بالصفقات السابقة، نظرًا لأن عدد الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية يبلغ حاليًا أكثر من 11 ألف أسير، وهو ضعف العدد الذي كان قبل اندلاع الحرب في تشرين الأول/ أكتوبر 2023.