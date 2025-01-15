إصابة 3 جنود إسرائيليين بانفجار عبوة ناسفة في قباطية

في قباطية، قالت سرايا القدس كتيبة جنين، إن مقاتليها تصدوا لقوات الاحـتلال المقتحمة للبلدة ويمطرونها بزخات كثيفة من الرصاص والعبوات الناسفة.

أصيب 3 جنود إسرائيليين بجروح متفاوتة جراء انفجار عبوة ناسفة بدورية عسكرية للجيش الإسرائيلي في بلدة قباطية قضاء جنين شمال الضفة الغربية المحتلة.

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واندلعت اشتباكات في قباطية خلال التصدي للقوات المقتحمة للبلدة، فيما فجرت المقاومة عبوة ناسفة بدورية عسكرية إسرائيلية، وأوقعت إصابات بصفوف عناصرها.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في بيان لوسائل الإعلام: "خلال ساعات الليلة الماضية انفجرت عبوة ناسفة في مركبة عسكرية خلال نشاط عملياتي لقوات الأمن في منطقة قباطية قرب جنين".

وأضاف المتحدث العسكري: "أصيب جنديان من الجيش الإسرائيلي بجروح خطيرة، بينما أصيب جندي آخر بجروح طفيفة. تم نقل المصابين لتلقي العلاج في المستشفى".

وكانت قوات الاحتلال اقتحمت بلدة قباطية، لتندلع اشتباكات مسلحة عنيفة مع المقاومين، الذي فجروا عبوة ناسفة بجيب عسكري، ما أدى إلى إعطابه، وإصابة عدة جنود.

وذكرت سرايا القدس-كتيبة جنين، في بيان لها، أنه "بعد عودة الاتصال بإحدى تشكيلاتنا القتالية بسرية قباطية، أكدوا لنا تمكنهم تمام الساعة 3:16 ص فجر اليوم، من تفجير عدد من العبوات الناسفة شديدة الانفجار معدة مسبقًا في خط سير الجيبات في محور الجبل (أم القصب) وتفجير جيب عسكري".

وبينت السرايا أن الجيب "يحمل فرقة قناصة وقوة مشاة، وتم تدميره بصورة مباشرة، محققين إصابات مؤكدة".

وتابعت "شاهد أبطالنا آليات العدو تسحب القتلى والمصابين، ورصدنا هبوط طائرات الإخلاء في منطقة دوتان"، على ما جاء في البيان العسكري.