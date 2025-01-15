كل ما تحتاج معرفته عن اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى المرتقب بين إسرائيل وحماس

في ظل تسارع الأحداث، تتجه الأنظار إلى العاصمة القطرية حيث يُنتظر الإعلان عن اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بين إسرائيل وحماس. التحضيرات جارية لعقد مؤتمر صحافي مرتقب لرئيس الوزراء القطري مساء اليوم، فيما يُجري نتنياهو تقييمًا أمنيًا عاجلًا.

وسط حالة من الترقب، تدخل المفاوضات حول اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة حماس ساعاتها الحاسمة، وسط تقارير متزايدة تؤكد موافقة حركة حماس على الاتفاق، وتشير إلى اقتراب الإعلان الرسمي عنه.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وفي هذا السياق، يُتوقع أن يعقد رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري مؤتمرًا صحافيًا مساء اليوم، الأربعاء، للإعلان عن تفاصيل الاتفاق المرتقب. في المقابل، يُجري رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، تقييمًا أمنيًا للوضع، في ظل هذه التطورات.

وفيما يقترب الاتفاق من لحظة الحسم، وسط تحضيرات مكثفة من جميع الأطراف، في انتظار الإعلان النهائي والرسمي والمصادقة الحكومية الإسرائيلية، قرر وزير الخارجية الإسرائيلي، غدعون ساعر، قطع زيارته إلى أوروبا والعودة إلى تل أبيب.

كل ما تحتاج معرفته حول اتفاق وقف إطلاق النار:

1. المراحل المتبقية للمصادقة على الاتفاق

إعلان الوسطاء عن الاتفاق في بيان مشترك وتوقيعه في الدوحة.

مناقشات الكابينيت والحكومة: من المقرر أن يعقد نتنياهو، الخميس، اجتماعات مع الكابينيت وأعضاء الحكومة للمصادقة على الاتفاق.

إعلان قائمة الأسرى الفلسطينيين: ستُنشر القائمة بعد المصادقة الحكومية.

الاعتراضات القضائية: سيُمنح المعترضون 48 ساعة لتقديم التماسات إلى المحكمة العليا الإسرائيلية.

موعد نهائي للتوقيع: من المتوقع إتمام الاتفاق بشكل نهائي ودخوله حيّز التنفيذ يوم الأحد، عشية موعد تنصيب الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترامب.

2. المرحلة الأولى:

الإطار الزمني: المرحلة الأولى تمتد على 42 يومًا.

عدد الأسرى الإسرائيليين: الإفراج عن 33 أسيرًا إسرائيليًا: تشمل الأطفال، النساء، الجنود، كبار السن فوق سن الخمسين، والمرضى والمصابين.

الجدول الزمني للإفراج عن الأسرى الإسرائيليين:

اليوم الأول: الإفراج عن 3 أسرى.

اليوم السابع: 4 أسرى.

اليوم الـ14: 3 أسرى.

اليوم الـ21: 3 أسرى.

اليوم الـ28: 3 أسرى.

اليوم الـ35: 3 أسرى.

الأسبوع الأخير: الإفراج عن الـ14 أسيرًا المتبقين.

3. تحرير أسرى فلسطينيين وعودة سكان الشمال:

إطلاق سراح أسرى فلسطينيين: سيتم الإفراج عن حوالي 1,000 أو 1,300 أسير فلسطيني - العدد مرتبط في حالة الأسرى الإسرائيليين.

الأسرى "المدانون بتنفيذ عمليات أسفرت عن مقتل إسرائيليين" سيتم ترحيلهم إلى غزة، قطر، أو تركيا.

لن يتم الإفراج عن أسرى وحدة "النُخبة" في المرحلة الأولى.

زيادة المساعدات الإنسانية: إدخال 600 شاحنة مساعدات يوميًا إلى القطاع.

بدء عودة سكان غزة إلى شمالي القطاع بدءًا من اليوم الـ22.

تشكيل قوة قطرية-مصرية لتفتيش المركبات عند عبورها إلى الشمال.

4. الجدول الزمني المتوقع للتنفيذ:

الخميس: اجتماعات حكومية وأمنية حاسمة.

الأحد: من المتوقع بدء المرحلة الأولى من تنفيذ الصفقة.

الإثنين: الموعد النهائي المتوقع لإتمام الاتفاق قبل تنصيب الرئيس ترامب.

5. الانسحابات الإسرائيلية من القطاع:

الانسحاب التدريجي:

سيبدأ الجيش الإسرائيلي بالانسحاب من محور "نيتساريم"، وكذلك ستنسحب معظم قوات الجيش الإسرائيلي من محور "صلاح الدين" (فيلادلفيا) وبقاء قوة صغيرة

سيتم إخلاء نقاط التفتيش الإسرائيلية من محور "فيلادلفيا".

مصادر مصرية أكدت اليوم، الأربعاء، أن غالبية القوات الإسرائيلية غادرت محور "فيلادلفيا" خلال الساعات الماضية.

المنطقة العازلة:

سيقوم الاحتلال بإنشاء منطقة عازلة بطول 60 كيلومترًا وعرض كيلومتر واحد على طول حدود القطاع مع مناطق الـ48.

6. المرحلة الثانية من الاتفاق