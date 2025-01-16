نتنياهو يشكر ترامب وبايدن على جهودهما بإبرام صفقة التبادل

أجرى نتنياهو مكالمة مع الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، وشكره على مساعدته في الدفع من أجل تحرير الرهائن "، مع الإشارة إلى أن نتنياهو هاتف كذلك الرئيس الأميركي المنتهية ولايته جو بايدن، "ليشكر له أيضا مساعدته في الاتفاق بشأن الرهائن".

شكر رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، دونالد ترامب وجو بايدن على جهودهما في التوصّل إلى اتفاق "للإفراج عن الرهائن"، بحسب ما جاء في بيان صادر عن مكتبه هو الأوّل منذ الإعلان الرسمي عن هدنة في غزة.

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وجاء في البيان أن "رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أجرى مكالمة مع الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، وشكره على مساعدته في الدفع من أجل تحرير الرهائن"، مع الإشارة إلى أن نتنياهو هاتف كذلك الرئيس الأميركي المنتهية ولايته جو بايدن، "ليشكر له أيضا مساعدته في الاتفاق بشأن الرهائن".

وفي واشنطن، أعلن البيت الأبيض أن بايدن تحدث مع نتنياهو "لتهنئته على وقف إطلاق النار واتفاق إطلاق سراح الرهائن مع حماس".

وأضافت الرئاسة الأميركية في بيان أنّ "الزعيمين ناقشا الظروف التي لا يمكن تصورها التي عاشها الرهائن، بمن فيهم أميركيون، على مدى 15 شهرا في الأسر، والمعاناة الرهيبة التي قاستها عائلاتهم، وأعربا عن فرحتهما؛ لأن الرهائن سيعودون قريبا إلى عائلاتهم".

وقال الرئيس بايدن، إن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة اعتمد على إطار العمل الذي طرحه في السابق، بينما قال الرئيس المنتخب دونالد ترامب إنه لولا نجاحه في الانتخابات ما كان للاتفاق أن يتم.

وسارع ترامب، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، بالإعلان عن أنه هو صاحب الفضل في الانفراجة التي جاءت بعد أشهر من المفاوضات.

وقال ترامب “هذا الاتفاق الملحمي لوقف إطلاق النار ما كان ليتم لولا انتصارنا التاريخي في نوفمبر تشرين الثاني، إذ أشار ذلك للعالم أجمع أن إدارتي ستسعى إلى السلام والتفاوض على الصفقات لضمان سلامة جميع الأمريكيين وحلفائنا”.