الحكومة الإسرائيلية تقر اتفاقًا للإفراج عن 1,904 أسرى فلسطينيين في المرحلة الأولى

"سيتم الإفراج عن 1,904 أسرى فلسطينيين في المجمل، بينهم 737 أسيرًا محتجزين في سجون مصلحة السجون الإسرائيلية، بالإضافة إلى 1,167 فلسطينيًا من قطاع غزة كانوا قد اعتُقلوا خلال العمليات البرية، ويحتجزهم جيش الاحتلال الإسرائيلي.."

نشرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم السبت، تفاصيل أقرتها الحكومة الإسرائيلية، الليلة الماضية (بين الجمعة والسبت)، بخصوص الاتفاق لإطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين مقابل الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة.

وذكرت الإذاعة أنه "سيتم الإفراج عن 1,904 أسرى فلسطينيين في المجمل، بينهم 737 أسيرًا محتجزين في سجون مصلحة السجون الإسرائيلية، بالإضافة إلى 1,167 فلسطينيًا من قطاع غزة كانوا قد اعتُقلوا خلال العمليات البرية، ويحتجزهم جيش الاحتلال الإسرائيلي، ولم يشاركوا في أحداث 7 أكتوبر".

وأضافت إذاعة الجيش أن "وقف إطلاق النار سيدخل حيز التنفيذ يوم الأحد في تمام الساعة 16:00. سيتم إطلاق سراح عدد من الأسرى يوميًا بناءً على جدول زمني محدد، وبما يتناسب مع عدد الأشخاص الذين سيُفرَج عنهم في اليوم نفسه".

ونوّهت إذاعة الجيش إلى أن مفتاح إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين يشمل في البداية الإفراج عن النساء الأحياء، تليها الفئات الأخرى من الأسرى على قيد الحياة. في الأسبوع السادس من الاتفاق، سيتم الإفراج عن من فقدوا حياتهم أثناء الاحتجاز.

وتشير تقديرات إسرائيلية، وفقا لتقارير إعلامية أنه يُقدّر أن من بين 33 أسيرًا إسرائيليا سيتم إطلاق سراحهم، هناك ما لا يقل عن 25 منهم على قيد الحياة.