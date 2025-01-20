يعتزم ترامب خلال أيامه الأولى في البيت الأبيض إلغاء قرارات إدارة بايدن بشأن إسرائيل، أبرزها رفع الحظر عن شحنة قنابل ثقيلة وإلغاء عقوبات على مستوطنين متورطين باعتداءات في الضفة، إلى جانب خطوات متوقعة ضد المحكمة الجنائية الدولية.

قال مسؤولون إسرائيليون إن الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترامب، يعتزم خلال الأيام والأسابيع الأولى من ولايته اتخاذ سلسلة من الخطوات المتعلقة بالسياسة الأميركية تجاه إسرائيل والحرب في غزة، بما يشمل إلغاء قرارات اتخذتها إدارة الرئيس السابق جو بايدن.

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ويشمل ذلك إلغاء عقوبات فرضتها إدارة بايدن على مستوطنين متورطين في هجمات إرهابية ضد فلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، إضافة إلى رفع الحظر عن شحنة واحدة من القنابل الثقيلة لإسرائيل، رغم الدعم الشامل الذي قدمته الإدارة الأميركية السابقة لإسرائيل.

جاء ذلك وفقًا لما أورده موقع "واللا" الإسرائيلي مساء الإثنين، استنادًا إلى تصريحات مسؤولين إسرائيليين، من بينهم السفير الإسرائيلي في واشنطن، مايكل هيرتسوغ، الذي تحدث للموقع قبيل مغادرته منصبه، وبالتزامن مع تنصيب ترامب لولاية ثانية وعودته إلى البيت الأبيض.

وقال هرتسوغ إن ترامب سيعمل في الأيام الأولى من ولايته على إزالة الحظر الذي فرضه بايدن على توريد قنابل ثقيلة (بزنة طن) إلى إسرائيل. وأضاف السفير الإسرائيلي أن هذه الخطوة متوقعة في إطار الإجراءات التي قد تعتزم إدارة ترامب اتخاذها في أيامها الأولى.

وكان بايدن قد فرض في أيار/ مايو 2024 حظرا على شحنة واحدة من هذه القنابل المعدة لإسرائيل، بعد انتقادات طالت عمليات الجيش الإسرائيلي في رفح. وقد أدى ذلك إلى إحدى أكبر الأزمات بين الولايات المتحدة وإسرائيل خلال 15 شهرًا من الحرب على غزة.

تحوّل قرار بايدن إلى قضية سياسية أكثر من كونه مسألة عملياتية، حيث استغلها رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو لحشد الجمهوريين ضد بايدن. وادعى نتنياهو ومؤيدوه في إسرائيل والولايات المتحدة أن بايدن فرض "حظر أسلحة" على إسرائيل، الأمر الذي لم يكن صحيحا.

وقال هيرتسوغ "نعتقد أن ترامب سيعمل في بداية ولايته على الإفراج عن الشحنات العسكرية التي لم تُفرج عنها إدارة بايدن".

وأضاف أنه يتوقع أن تتخذ إدارة ترامب خطوات ضد المحكمة الجنائية الدولية (ICC) ردًا على إصدارها أوامر اعتقال بحق نتنياهو ووزير الأمن الإسرائيلي السابق، يوآف غالانت، وقال: "أتوقع أن يتم ذلك عبر مرسوم رئاسي، وربما تتخذ الإدارة خطوات أخرى أيضًا".

كما أكد هيرتسوغ إلى أن ترامب سيُلغي العقوبات التي فرضتها إدارة بايدن على مستوطنين إسرائيليين تورطوا في هجمات إرهابية ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.

ونقل الموقع عن مصدر في إدارة ترامب قوله إن إسرائيل طلبت ذلك خلال محادثات أجريت مع مستشاري ترامب بعد فوزه في الانتخابات؛ مشيرا إلى أن "هذا الأمر ذو أهمية كبيرة للحكومة الإسرائيلية".

وكان وزير الخارجية الأميركي المُعيّن، ماركو روبيو، قد صرّح خلال جلسة استماع في مجلس الشيوخ، الأسبوع الماضي، بأن العقوبات التي فرضتها إدارة بايدن على المستوطنين الإسرائيليين ستُرفع فور بدء ولاية ترامب.