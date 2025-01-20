مقتل جندي إسرائيلي وإصابة 4 آخرين بجروح بانفجار عبوة في طمون

بحسب القناة 12 الإسرائيلية، فإن الضابط المصاب في تفجير طمون قائد الكتيبة 8211 في لواء أفرايم المسؤول عن منطقة قلقيلية".

قتل جندي في الجيش الإسرائيلي متأثرا بجراحه الحرجة التي أصيب بها ليلة أمس الأحد، جراء تفجير عبوة ناسفة في قوة عسكرية في طمون قضاء طوباس بالضفة الغربية المحتلة، كما أصيب بذات التفجير 4 جنود بجروح خطيرة بينهم قائد كتيبة، وذلك بحسب ما نشرت وسائل إعلام إسرائيلية.

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وأعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، صباح الإثنين، في بيان مقتضب مقتل جندي احتياط بالجيش الإسرائيلي (31 عاما) يخدم في الكتيبة 8211 في لواء "أفرايم"، خلال نشاط عملياتي في بلدة طمون شمال الضفة الغربية.

وبحسب بيان المتحدث العسكري، أصيب في الحادث أيضا أربعة جنود آخرين، بينهم قائد الكتيبة، الذي وصفت حالته بالخطيرة.

وأوضح المتحدث العسكري أن ضابطا أصيب بجراح خطيرة في التفجير الذي أدى إلى مقتل الجندي شمالي الضفة.

وبحسب القناة 12 الإسرائيلية، فإن الضابط المصاب في تفجير طمون قائد الكتيبة 8211 في لواء "أفرايم" المسؤول عن منطقة قلقيلية.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدة طمون الليلة الماضية، وسط اندلاع اشتباكات مسلحة، تخللها تفجير عبوات ناسفة، أدت إلى مقتل وإصابة جنود إسرائيليين.

وتشهد طمون ومحافظة طوباس اشتباكات يخوضها المقاومون خلال اقتحامات قوات الاحتلال المتكررة.

وشهدت البلدة قبل أسابيع قصفا إسرائيليا استهدف طفلين وشاب، وهم أبناء عمومة، ما أدى إلى استشهادهم على الفور، حيث زعمت قوات الاحتلال أنها استهدفت خلية مسلحة، لكنها سرعان ما تراجعت عن ذلك بعد الإعلان عن هوية الشهداء، وأنهم أطفال لا تتجاوز أعمارهم 8 و10 سنوات.