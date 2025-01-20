نتنياهو سيعين قائمين بأعمال وزراء حزب "عوتسما يهوديت" الذين استقالوا

نتنياهو لن يعين وزراء لإبقاء الباب مفتوحا أمام عودة بن غفير وحزبه للحكومة في حال استئناف الحرب على غزة، ويتوقع أن يعين وزير الطاقة، إيلي كوهين، قائما بأعمال وزير الأمن القومي

يتعين على رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، أن يقرر حتى يوم غد، الثلاثاء، بشأن تعيين قائمين بأعمال الوزراء الثلاثة من حزب "عوتسما يهوديت"، وفي مقدمتهم إيتمار بن غفير، الذين استقالوا من مناصبهم في أعقاب مصادقة الحكومة على اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، مع حركة حماس.

ويتوقع أن يعين نتنياهو وزراء من حزب الليكود كقائمين بأعمال وزير في المناصب الثلاثة التي شغرت، في وزارات الأمن القومي، والنقب والجليل، والتراث.

وسيعين نتنياهو قائما بأعمال وزير في هذه المناصب وليس وزيرا، كي يبقي الباب مفتوحا أمام عودة حزب "عوتسما يهوديت" إلى الحكومة، في حال استئناف الحرب على غزة، مثلما يطالب بن غفير، حسبما ذكر موقع "واللا" الإلكتروني اليوم، الإثنين.

ونقل "واللا" عن مصادر في الليكود قولها إن المرشح الأوفر حظا لتولي منصب القائم بأعمال وزير الأمن القومي هو وزير الطاقة، إيلي كوهين، الذي يعتبر مواليا أكثر لنتنياهو من المرشح الآخر للمنصب، الوزير أفي ديختر.

ويخطط نتنياهو لتعيين الوزير دافيد أمسالم، الذي يتولى مناصب وزير في وزارة القضاء ووزير التعاون الإقليمي والوزير المسؤول عن الشركات الحكومية، قائما بأعمال وزير النقب والجليل.

وأفادت المصادر في الليكود أن نتنياهو لم يقرر بعد من سيعين قائما بأعمال وزير التراث، لكن أبرز مرشحين للمنصب هما وزير الثقافة والرياضة، ميكي زوهار، ووزير الاتصالات، شلومو كرعي.