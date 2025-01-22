ديرمر: لا يوجد تعهد إسرائيلي بإقامة دولة فلسطينية في المفاوضات مع السعودية

ديرمر في الكنيست: "بشأن إدارة غزة، نحن نعمل على هذا، وأنا شريك بهذا العمل حول اليوم التالي في غزة، بموجب الإطار الذي قرره رئيس الحكومة بالضبط. وفي لبنان نقوم بإنفاذ أي خرق من أجل الحفاظ على أمن سكان الشمال"

قال وزير الشؤون الإستراتيجية الإسرائيلية، رون ديرمر، خلال رده على أسئلة أعضاء كنيست اليوم، الأربعاء، إن الحكومة الإسرائيلية تعمل على وضع خطة لليوم التالي بعد الحرب على غزة، وأن إسرائيل لم تتعهد بقيام دولة فلسطينية مقابل تطبيع علاقات بينها وبين السعودية.

يشار إلى أن ديرمر ليس عضو كنيست، وهو الوزير الأكثر قربا من رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، ومبعوثه إلى "مهمات خاصة"، ومقابل الإدارة الأميركية بشكل خاص، ويوصف بأنه "وزير الخارجية الفعلي" لإسرائيل، وهذه المرة الأولى التي يظهر فيها أمام الهيئة العامة للكنيست، منذ تعيينه وزيرا قبل سنتين، كي يجيب على استجوابات يقدمها أعضاء كنيست.

وقال ديرمر إن "القضايا المسؤولة عنها وزارتي تشمل إيران، توسيع دائرة السلام وتوسيع التحالف مع أميركا، وتعمل وزارتي بموجب توجيهات الحكومة وجميع الوزارات".

وفي إجابته على سؤال حول تعهد إسرائيلي خطي أو شفهي بإقامة دولة فلسطينية في إطار المفاوضات مع السعودية، قال ديرمر إنه "لا يوجد تعهد بإقامة دولة فلسطينية"، وأضاف بعد أن وصفه عضو كنيست بأنه "وزير الخارجية الفعلي"، أنه "يوجد وزير خارجية فعلي، ويدعى غدعون ساعر وهو وزير الخارجية".

وفيما يتعلق بـ"اليوم التالي" للحرب على غزة، قال ديرمر إنه "بشأن إدارة غزة، فإنني أسمع منذ فترة طويلة أنه ينبغي أن تكون هناك خطة إسرائيلية. ونحن نعمل على هذا، وأنا شريك بهذا العمل حول اليوم التالي في غزة. وجرت مداولات ولقاءات كثيرة".

وأضاف أن "أي خطة إسرائيلية، ولأنها إسرائيلية، يتعين علينا إشراك الولايات المتحدة والقوى في المنطقة، وأنا متفائل بأننا سنتمكن من التوصل إلى إدارة غزة في اليوم التالي، بموجب الإطار الذي قرره رئيس الحكومة بالضبط".

واعتبر ديرمر أنه "حسنا نفعل إذا تحدثنا أقل"، حول "اليوم التالي" في غزة، وأنه "في اتفاقيات أبراهام كان هناك ثلاثة أشخاص، ربما أربعة، الذين علموا قبل ساعة من أنه يوجد اتفاق مع الإمارات. ولذلك حدث هذا الاتفاق. وعندما تكون هناك تسريبات، ينهار كل شيء".

وتطرق ديرمر إلى وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله في لبنان، وقال إنه "تحدثت مع مستشار الأمن القومي الأميركي الجديد، ونحن نجري مداولات. وواضح لنا أن ما نريده في لبنان، وقد وضع رئيس الحكومة السياسة بهذا الخصوص. ونحن نقوم بإنفاذ أي خرق، وسننفذ ما ينبغي من أجل الحفاظ على أمن سكان الشمال".