غانتس يناقش مع صهر ترامب خطط واشنطن للتطبيع بين إسرائيل والسعودية

غانتس قد التقى بكوشنر خلال زيارته للولايات المتحدة، الأسبوع الماضي؛ حيث "ناقشا خطط الرئيس ترامب للسلام مع السعودية، والوضع السياسيّ في إسرائيل".

ناقش رئيس حزب "المعسكر الوطني" ووزير الأمن الإسرائيلي الأسبق، بيني غانتس، مع صهر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ومستشاره في ولايته الأولى، جاريد كوشنر، خطط الإدارة الأميركية لتطبيع العلاقات بين الرياض وتل أبيب.

جاء ذلك بحسب ما أورد موقع "وللا" الإسرائيليّ، في تقرير مساء الخميس، مشيرا إلى أن غانتس قد التقى بكوشنر خلال زيارته للولايات المتحدة، الأسبوع الماضي.

ونقل التقرير عن مصادر مطلعة على تفاصيل اللقاء بين الاثنين، أنهما "ناقشا خطط الرئيس ترامب للسلام مع السعودية، والوضع السياسيّ في إسرائيل".

ونفى غانتس بشدّة في الأيام الأخيرة، تقارير تشير إلى احتمال إجراء محادثات للعودة إلى الحكومة، في ظلّ انسحاب حزب "عوتسما يهوديت" الذي يترأسه إيتمار بن غفير من الحكومة، وتهديد "الصهيونية الدينية" بالانسحاب منها كذلك، إذا لم تُتسأنف الحرب.

غير أن غانتس قد أكد أنه تحدث مع رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، بشأن توفير ما وصفه بـ"شبكة أمان"، للمضيّ قدما في اتفاق تبادل الأسرى، وقال في تصريحات إن "نتنياهو سيحصل على كل ما يحتاجه، وكل ما يلزم لعودة المختطفين (الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في غزة) إلى منازلهم، هذه هي المهمة الأهم".

وبشأن إمكانية عودته إلى الحكومة، ذكر أنه "من الواضح أنه لا ينبغي التكهّن؛ فهو ببساطة غير وارد".

ووفق تقرير "واللا"، فقد ذكرت مصادر سياسية إسرائيلية، خلال الأيام الأخيرة، أن رئيس حزب "شاس"، أرييه درعي، يحاول توسيع صفوف الائتلاف، ويدفع نحو إمكانية إعادة انضمام "المعسكر الوطني" الذي يترأسه غانتس إلى الحكومة، "من أجل مواصلة اتفاق الرهائن، والمضيّ قدمًا أيضًا في اتفاقية مع السعودية".

ولفت التقرير إلى أنه حتى الآن، "لم يظهر أي من نتنياهو أو غانتس، أي استعداد"، بينما "نفت دائرة درعي ذلك بشدة، وتقول دائرة نتنياهو أيضا إن الأمر ليس على جدول أعماله، وإنه لا ينوي في الوقت الحاليّ، تفكيك كتلة اليمين".