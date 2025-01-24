صور أقمار اصطناعية تُظهر أعمال بناء إسرائيلية وشقّ طريق بين سورية وإسرائيل

تظهر صور الأقمار الاصطناعية، أن الجيش الإسرائيلي، شَقّ طريقا جديد، من "القاعدة" التي تظهر في صور الأقمار الاصطناعية، إلى طريق موجود يؤدي إلى إسرائيل.

أظهرت صور جديدة التقطتها الأقمار الاصطناعية، ونشرتها شبكة"بي بي سي"، توثق أعمال بناء يقوم بها جيش الاحتلال الإسرائيلي بين إسرائيل وسورية في مرتفعات الجولان السوري المحتلّ.

يأتي ذلك فيما أعلنت إسرائيل، رسميًّا، اليوم الجمعة، عدم انسحاب جيشها من جنوب لبنان، الأحد المقبل، في نقض لاتفاق وقف النار الذي كان ينصّ على انسحاب إسرائيلي كامل خلال فترة 60 يوما، تنتهي بعد غدٍ، الأحد.

وبحسب شبكة"بي بي سي"،، فإن العمل بدأ في بداية الشهر الجاري، بعد أسابيع من الإطاحة بنظام الأسد في سورية. وكان الجيش الإسرائيليّ قد أعلن في الشهر الماضي، أن قواته دخلت المنطقة العازلة في أعقاب الأحداث في سورية.

"بي بي سي"

وفيما أشار تقرير "بي بي سي" إلى أنه كجزء من اتفاق وقف إطلاق النار الموقّع عام 1974، مُنعت إسرائيل من عبور "خطّ ألفا"، الذي يقع في الطرف الغربيّ من المنطقة العازلة؛ وثّقت الصور التي نشرتها أعمال بناء على مسافة تزيد عن 600 متر على طول الخطّ.

وتوثق صور الأقمار الاصطناعية الملتقطة في 21 كانون الثاني/ يناير، وجود مباني وشاحنات جديدة داخل المنطقة العازلة.

وبحسب التقرير، فقد وثّق صحافي سوريّ كذلك، شاحنات وجرّافات إسرائيلية عسكرية، بواسطة طائرة مسيّرة.

وتظهر صور الأقمار الاصطناعية، أن الجيش الإسرائيلي، شَقّ طريقا جديد، من "القاعدة" التي تظهر في صور الأقمار الاصطناعية، إلى طريق موجود يؤدي إلى إسرائيل.

وفي تعقيب على التقرير، قال الجيش الإسرائيلي، إن "القوات تعمل في جنوب سورية، داخل المنطقة العازلة وفي نقاط إستراتيجية، لحماية سكان شمال إسرائيل".