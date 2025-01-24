عائلات أسرى إسرائيليين تغلق "أيالون" لمطالبة نتنياهو بتنفيذ كامل اتفاق وقف النار بغزة

أغلقت عائلات أسرى ومحتجزين إسرائيليين في قطاع غزة مسالك شارع "أيالون" بمنطقة تل أبيب باتجاه الشمال، وذلك لمطالبة رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وصفقة تبادل الأسرى بشكل كامل.

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وقامت عائلات الأسرى والمحتجزين الإسرائيليين بإضرام النار بطاولة جرى وضعها وسط الشارع، ورفعت صورا لهم وشعارات تطالب بإعادتهم وتنفيذ الاتفاق والصفقة مع حركة حماس بشكل كامل.

عائلات أسرى إسرائيليين تغلق مسالك "أيالون" باتجاه الشمال لمطالبة نتنياهو بتنفيذ اتفاق وقف النار بغزة بشكل كامل



التفاصيل: https://t.co/PDg734rXYz pic.twitter.com/YmPJhQxwQ9 — موقع عرب 48 (@arab48website) January 24, 2025

وطالبت العائلات نتنياهو بعدم الرضوخ لضغوطات بن غفير وسموتريتش اللذين يطالبان باستئناف الحرب، والنأي عن أي اعتبار سياسي وتنفيذ صفقة تبادل الأسرى وإنهاء الحرب الذي صدقت عليه الحكومة.

يتبع...