بولندا: تقديم طلب اعتقال ضدّ وزير التعليم الإسرائيليّ بصفته عضوا في حكومة نتنياهو وارتكاب جرائم حرب

تقدم عدد من الفلسطينيين الحاصلين على الجنسية البولندية بطلب اعتقال وزير التعليم الإسرائيلي، الذي وصل بولندا لإحياء ذكرى تحرير معسكر الإبادة النازي أوشفيتز، والتي امتنع نتنياهو عن المشاركه بها، خشية اعتقاله.

قدّمت مؤسسات حقوقية في بولندا، شكوى إلى النيابة العامة بالبلاد، وطالبت باعتقال وزير التعليم الإسرائيلي، يوآف كيش، الذي سيمثل إسرائيل في مراسم إحياء الذكرى السنوية الثمانين لتحرير معسكر الإبادة النازي أوشفيتز.

يأتي ذلك بحسب ما أوردت هيئة البث الإسرائيلية العامة ("كان 11")، مساء اليوم، علما بأن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، سيمتنع عن المشاركة في إحياء الذكرى، خشية اعتقاله في أعقاب مذكرة الاعتقال ضده الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في الحرب على غزة.

وذكرت "كان 11"، أن كيش قد وصل إلى بولندا خلال عطلة نهاية الأسبوع، من أجل المشاركة في المراسم، لافتة إلى أن ذلك جاء عقب امتناع نتنياهو عن الذهاب.

ووفق هيئة البثّ الإسرائيلية، فإنّ عددا من الفلسطينيين من حمَلَة الجنسية البولندية، قد تقدموا بشكوى إلى النيابة العامة في وارسو، ضدّ كيش، بدعم من منظمات حقوق الإنسان المحلية، مطالبين باعتقاله.

وأكد مقدمو الشكوى أن كيش الذي كان طيارا حربيا، مسؤول عن جرائم حرب ارتُكبت في قطاع غزة، بصفته عضوا في الحكومة؛ كما أنه تسبب باستشهاد أفراد من عائلات مقدّمي الشكوى.

ولفتت "كان 11" إلى أن الفلسطينيين نفسهم، قد تقدموا بشكوى ضد رئيس الحكومة الإسرائيلية، ووزير أمنه السابق، يوآف غالانت الذي تنتظر المحكمة الجنائية الدولية صدور مذكرة اعتقال بحقه، في خطوة يقولون إنها احتجاج على إعلان الحكومة البولندية أنها لن تعتقل مسؤولين إسرائيليين مطلوبين.