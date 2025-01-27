إسرائيل تعلق الرحلات الجوية إلى بافوس بقبرص لأسباب أمنية

ذكرت تقارير واردة من إسرائيل أن جهاز الأمن العام "الشاباك"، أمر في وقت متأخر من مساء يوم الأحد بتعليق الرحلات الجوية إلى المطار الذي يخدم بشكل أساسي حركة الطيران العارض على الساحل الغربي لقبرص.

أكد مسؤولون في قبرص، اليوم الإثنين، أن إسرائيل أمرت بتعليق الرحلات الجوية التجارية الإسرائيلية إلى بافوس بقبرص لأسباب أمنية لم تحددها، والاكتفاء بالعاصمة لارنكا، حسبما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية.

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وذكرت تقارير واردة من إسرائيل أن جهاز الأمن العام "الشاباك"، أمر في وقت متأخر من مساء يوم الأحد بتعليق الرحلات الجوية إلى المطار الذي يخدم بشكل أساسي حركة الطيران العارض على الساحل الغربي لقبرص.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن التحذير لا يشمل السفر إلى مدينة بافوس نفسها الواقعة غربي قبرص، لذلك من الممكن الوصول لها، لكن ليس على متن رحلة مباشرة لشركة طيران إسرائيلية.

وبحسب "الشاباك"، فإن "الاعتبارات الأمنية" أدت إلى التعليمات الاستثنائية بخصوص منع الرحلات الجوية إلى بافوس.

وقال الشاباك في تعليماته إن "قرار تركيز الرحلات الجوية من وإلى قبرص في مطار لارنكا فقط يستند إلى اعتبارات أمنية مختلفة".

ولم يكشف جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي طبيعة هذه الاعتبارات الأمنية.

وذكرت شركتا "إل عال" و"أركيا"، إنهما "تتصرفان وفقا لتعليمات الأجهزة الأمنية".

وقال مسؤول قبرصي لرويترز “جمهورية قبرص على علم بتغيير مواعيد رحلات شركات إسرائيلية من وإلى مطار بافوس لأسباب أمنية. حدث هذا قبل أيام”.

وأضاف المسؤول "الرحلات الجوية من إسرائيل مستمرة بشكل طبيعي إلى لارنكا، في إشارة إلى أكبر مطار دولي في قبرص.

ومطار بافوس هو الأصغر بين مطارين في قبرص، ويقع بجوار قاعدة عسكرية من المقرر أن تطورها الولايات المتحدة.

ووفقا لجدول الرحلات الجوية الشتوية المتاح عبر الإنترنت، هناك ما يصل إلى عشر رحلات أسبوعيا من تل أبيب وسبع رحلات أسبوعيا من حيفا.