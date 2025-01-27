الجيش الإسرائيلي ينسحب من محور نتساريم

أعلنت إسرائيل أن النازحين من غزة يمكن أن يبدأوا بالعودة إلى شمال القطاع الإثنين، بعد اتفاق مع حركة حماس يسمح بالإفراج الوشيك عن رهائن، وفق ما أعلن مكتب رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو.

أعلنت إسرائيل أن النازحين من غزة يمكن أن يبدأوا بالعودة إلى شمال القطاع (Getty Images)

انسحب الجيش الإسرائيلي، فجر الإثنين، من محور "نتساريم"، حيث أخلت القوات الجزء الغربي من المحور، وذلك من أجل السماح بعودة الفلسطينيين النازحين إلى منازلهم ومناطق سكنهم في شمال قطاع غزة.

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وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن قوات الجيش بدأت الانسحاب من محور نتساريم الفاصل بين جنوب قطاع غزة وشماله، والذي أنشأه الجيش مع بدء عمليته البرية يوم 27 تشرين الأول/أكتوبر 2023.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن، في وقت متأخر مساء أمس الأحد، السماح بعودة الفلسطينيين المهجرين من شمال قطاع غزة إلى منازلهم ابتداء من صباح اليوم الساعة 7:00 بالتوقيت المحلي.

وحذر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي من "الاقتراب من قوات الجيش في كل أماكن انتشارها وتمركزها في منطقة جنوب القطاع، ومن معبر رفح ومنطقة محور فيلادلفيا".

وبالتوازي مع انسحاب القوات الإسرائيلية، أنجزت الاستعدادات في شارع الرشيد، غربي مدينة غزة، لاستقبال النازحين العائدين من جنوب القطاع.

وأصدرت وزارة الداخلية في قطاع غزة، جاء فيها: سيتم فتح شارع الرشيد لعبور المشاة فقط بالاتجاهين الساعة 7 صباح اليوم الإثنين.

وأكدت الوزارة الفلسطينية على أنه لن يسمح لأي مركبة بالمرور عبر شارع الرشيد الساحلي وفق الاتفاق.

سيتم فتح شارع صلاح الدين أمام المركبات في اتجاه واحد من الجنوب إلى الشمال عند الساعة 9 صباح اليوم.

جميع المركبات ستخضع للفحص من خلال أجهزة الفحص قبل العبور من شارع صلاح الدين.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، بالتعاون مع اللجنة الوطنية العليا للإسعاف، توزيع النقاط الطبية الإسعافية على طول طريق عودة النازحين.

وبحسب اتفاق وقف إطلاق النار والدفعة الثانية من صفقة التبادل، يسمح بعودة النازحين مشيا على الأقدام إلى شمال قطاع غزة عبر طريق نتساريم اعتبارا من الساعة 07:00 صباحا بحسب التوقيت المحلي.

ويسمح بالانتقال بالمركبات عبر شارع صلاح الدين بدءا من الساعة 09:00 صباحا، بحسب التوقيت المحلي.

وأعلنت إسرائيل أن النازحين من غزة يمكن أن يبدأوا بالعودة إلى شمال القطاع الإثنين، بعد اتفاق مع حركة حماس يسمح بالإفراج الوشيك عن رهائن، وفق ما أعلن مكتب رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو.

وقال مكتب نتنياهو في بيان إنه "بعد مفاوضات مكثفة وحاسمة ستفرج حماس، الخميس، عن أربيل يهود والجندية أغام بيرغر وعن رهينة آخر". كذلك، من المرتقب إطلاق سراح ثلاثة رهائن آخرين السبت، كما هو مقرر في المرحلة الأولى من اتفاق الهدنة بين إسرائيل وحماس.

وفي الوقت نفسه، تلقت إسرائيل من حماس لائحة توضح وضع جميع الرهائن" الذين يمكن إطلاق سراحهم خلال المرحلة الأولى، الأحياء منهم والأموات، بحسب ما جاء في البيان.

وبعيد ذلك، أكدت حماس أنها قدمت هذه اللائحة إلى الوسطاء المصريين والقطريين.