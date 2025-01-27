وزير الدفاع الأميركي لنتنياهو: ملتزمون بحصول إسرائيل على القدرات العسكرية

قالت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) في بيان إن هيغسيث ونتنياهو "ناقشا أهمية تعزيز الأولويات والمصالح المتبادلة للبلدين في مجال الأمن، ولا سيما في مواجهة التهديدات المستمرة".

تحدث وزير الدفاع الأميركي الجديد بيت هيغسيث، مع رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، الأحد، في أول مكالمة هاتفية له مع مسؤول أجنبي منذ توليه منصبه.

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وقالت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) في بيان إن هيغسيث ونتنياهو "ناقشا أهمية تعزيز الأولويات والمصالح المتبادلة للبلدين في مجال الأمن، ولا سيما في مواجهة التهديدات المستمرة".

وأضافت أن "وزير الدفاع شدد على أن الولايات المتحدة ملتزمة تماما، تحت قيادة الرئيس دونالد ترامب، ضمان امتلاك إسرائيل القدرات التي تحتاجها للدفاع عن نفسها"، من دون أن تحدد سبب تحدث هيغسيث مباشرة مع رئيس الحكومة الإسرائيلية وليس مع نظيره يسرائيل كاتس.

وأدى هيغسيث اليمين الدستورية السبت بعد أن أقر مجلس الشيوخ الأميركي بفارق أصوات ضئيل تعيينه وزيرا جديدا للدفاع. وهو متهم بالاعتداء الجنسي والاحتساء المفرط للكحول وبقلة الخبرة.

والسبت، نقل موقع "أكسيوس" الأميركي عن 3 مسؤولين إسرائيليين أن الرئيس الأميركي ترامب، أوعز إلى البنتاغون بإنهاء التعليق الذي فرضته إدارة سلفه جو بايدن على إمدادات القنابل التي تزن ألفي رطل (نحو طن) إلى إسرائيل.

وقال المسؤولون الإسرائيليون إن 1800 من هذه القنابل من طراز "إم كيه (مارك) 84"، والتي كانت مخزنة في الولايات المتحدة، ستحمّل على سفينة لإرسالها إلى إسرائيل خلال الأيام المقبلة.

وقال أحد المسؤولين الإسرائيليين إن البنتاغون أخطر الحكومة الإسرائيلية بإنهاء الحظر.

يذكر الرئيس الأميركي السابق قد علق إرسال شحنة واحدة من هذه القنابل إلى إسرائيل في أيار/مايو الماضي، حين اجتاح الجيش الإسرائيلي مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.