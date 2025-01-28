ارتفاع كبير في صادرات الأسلحة الصربية لإسرائيل في العام 2024

صادرات الذخيرة من صربية إلى إسرائيل تسجل ارتفاعا بنسبة 3000%، وفي المقابل استوردت أنظمة مدفعية وطائرات بدون طيار من صنع شركة "إلبيت" الإسرائيلية، وذلك في موازاة تعزيز العلاقات بين الجانبين

صدّرت صربيا أسلحة إلى إسرائيل بمبلغ 42.3 مليون يورو، في العام 2024، ما يشكل ارتفاعا بنسبة 3000% مقارنة مع العام 2023، التي بلغ فيها حجم صادرات الأسلحة 1.4 مليون يورو، وذلك وفقا لشبكة التحقيقات الاستقصائية في البلقان (BIRN) التي استندت إلى سجلات الجمارك الصربية.

في المقابل، صدّرت إسرائيل إلى صربيا، العام الماضي، أسلحة من صنع شركة "إلبيت"، شملت أنظمة مدفعية متطورة من طراز PULS، وطائرات بدون طيار من طراز "هرمز 900"، وبلغت قيمة هذه الصفقة 335 مليون دولار، وفق ما ذكرت صحيفة "هآرتس" اليوم، الثلاثاء.

وكشفت BIRN، في كانون الأول/ديسمبر الفائت، أن جهاز الأمن الداخلي الصربي انتهك القانون بعدما اخترق هواتف صحافيين وناشطين اجتماعيين صربيين بواسطة وسائل من صنع شركة "سلبرايت" الإسرائيلية، وزرع فيها برنامج تجسس.

وتواصل صربيا تصدير الأسلحة إلى إسرائيل رغم دعوات الأمم المتحدة إلى وقف بيع الأسلحة إلى إسرائيل في محاولة لإيقاف جرائم الحرب والإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في الحرب على غزة، وأن مبيعات الأسلحة "تشكل خطرا على الدول التي تبيعها بالمشاركة في جرائم دولية والإبادة الجماعية".

ونقلت الصحيفة عن الباحث في "معهد سياسات الأمن والاقتصاد" في بلغراد، ووك ووكسنوفيتش، قوله إنه "في بلغراد يؤمنون بأن إسرائيل هي المفتاح إلى البيت الأبيض. والآن أكثر من السابق، بعد عودة دونالد ترامب إلى الرئاسة، ومن شأنه أن يكون داعم لإسرائيل أكثر من الرئيس بايدن".

في موازاة ذلك، تعززت العلاقات بين إسرائيل وصربيا. فقد استقبل الرئيس الصربي، ألكسندر فوتشيتش، الرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ، في أيلول/سبتمبر الماضي، وبحثا إمكانية توقيع اتفاق تجارة حرة، والتقيا مرة أخرى خلال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، الأسبوع الماضي. ونشر رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، بداية العام الماضي، تغريدة قال فيها إن "فوتشيتش هو صديق حقيقي لإسرائيلي، بالأقوال والأفعال".

ويستند تحقيق BIRN والصحيفة الإسرائيلية إلى معطيات طيران علنية، ورصد عشرين رحلة جوية نقلت الذخيرة من صربيا إلى قاعدة "نيفاطيم" الجوية قرب بئر السبع، خلال العام 2024.

وتشير معطيات الجمارك الصربية إلى أن شركة الأسلحة الحكومية Yugoimport–SDPR نقلت إلى إسرائيل ذخيرة بقيمة 9.6 مليون يورو، في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وفي نهاية الشهر نفسه هبطت طائرة "بوينغ 747" إسرائيلية في بلغراد ونقلت شحنة إلى قاعدة "نيفاطيم".

وصدرت شركة الأسلحة الحكومية الصربية ذخيرة لإسرائيل، الشهر الماضي، بقيمة 9.7 مليون يورو، ونقلتها طائرتان إسرائيليتان إلى "نيفاطيم". وترفض الحكومة الصربية الكشف عن معطيات بيع الأسلحة لإسرائيل.

إلا أن صورا نشرت في شبكة الإنترنت، يوم الأربعاء الماضي، تظهر قسما من الذخيرة التي صُدرت إلى إسرائيل، وظهرت فيها شحنة قذائف عيار 155 ملم في مطار بلغراد، وكانت تقف إلى جانبها طائرة شحن إسرائيلية، التي أقلعت لاحقا إلى "نيفاطيم". وفي نهاية الأسبوع الماضي، أقلعت طائرتا شحن أخريين من بلغراد إلى "نيفاطيم"، حسب الصحيفة.

ونقلت الصحيفة عن مصادر في صناعات الأسلحة الإسرائيلية قولها إنه من الجائز أنه جرى نقل الذخيرة إلى إسرائيل عن طريق أحد موانئ البحر الأدرياتيكي في سلوفانيا أو كرواتيا، وأفاد أحد المصادر بأنه جرى البحث في إمكانية النقل البحري، ومن الجائز أنه خرج إلى حيز التنفيذ.