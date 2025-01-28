الجيش الإسرائيلي يمدّ قواته بالأراضي السورية التي احتلها بتجهيزات وغرف شتوية

الجيش الإسرائيلي يستعد لمواصلة احتلال الأراضي السورية التي توغل فيها منذ سقوط نظام الأسد، وينقل غرف متنقلة، وينفذ أعمال بنية تحتية "بهدف تزويد القوات المقاتلة بأفضل المعدات لمواجهة فصل الشتاء في جبل الشيخ السوري"

يستعد الجيش الإسرائيلي لمواصلة احتلال الأراضي السورية التي توغل فيها، منذ 8 كانون الأول/ديسمبر الفائت، في أعقاب سقوط نظام الأسد، وأعلن في بيان اليوم، الثلاثاء، أنه ينقل غرف متنقلة وينفذ أعمال بنية تحتية "بهدف تزويد القوات المقاتلة بأفضل المعدات لمواجهة فصل الشتاء في جبل الشيخ السوري".

وحسب البيان، فإن الجيش الإسرائيلي ينفذ هذه الأعمال "في الأسابيع الأخيرة"، وأنها تأتي "في إطار المجهود اللوجستي بتزويد معدات لمكوث القوات في ظروف أحوال جوية عاصفة، وملائمة للأحوال الجوية المتطرفة في هذه المنطقة".

فيديو نشره جيش الاحتلال، يوثّق تجهيزاته في الجولان السوريّ. pic.twitter.com/daH0kLYoTh — موقع عرب 48 (@arab48website) January 28, 2025

وأضاف أن "الجيش الإسرائيلي أقام بنية تحتية وعتاد بإمكانه الصمود في الأحوال الجوية المختلفة، وبينها مبان مؤقتة ذات طبقة عازلة أخرى من البرد، ووسائل تدفئة، ومولدات كهرباء، وجهاز تسخين المياه".

وتابع بيان الجيش الإسرائيلي أنه "جرى تزويد مبنى طبي مميز لمعالجة إصابات جراء البرد ومزود بمعدات طبية ملائمة، ومطابخ وغرفة طعام تسمح بتزويد الطعام الساخن للجنود".

كما جرى "توزيع آلاف المستلزمات الشخصية الشتوية على الجنود، وخاصة العتاد الخاص بالثلوج، وبضمنها أكياس تدفئة ومعاطف مضادة للعواصف وأحذية شتوية"، حسب البيان.