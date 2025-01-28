مبعوث ترامب يصل إسرائيل الأربعاء ويخطط لجولة في غزة

مبعوث ترامب يصل إلى إسرائيل الأربعاء؛ زيارة ويتكوف تشمل جولة ميدانية في غزة ومحادثات حول المرحلة الثانية من اتفاق تبادل الأسرى، وسط تقارير بأن واشنطن تربط بين تنفيذ الاتفاق بمسار التطبيع بين إسرائيل والسعودية.

يصل مبعوث الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، إلى إسرائيل يوم غد الأربعاء، في زيارة تتضمن جولة ميدانية في قطاع غزة، لمراقبة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة حماس.

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وأفادت التقارير الإسرائيلية بأن زيارة ويتكوف تأتي في ظل الاستعدادات الجارية والمباحثات التمهيدية بشأن المرحلة الثانية من اتفاق تحرير الأسرى، والتي من المقرر أن تبدأ المفاوضات حولها في اليوم الـ16 للاتفاق، الذي يصادف يوم الثلاثاء المقبل.

وفي سياق متصل، لفتت التقارير إلى رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، سيزور الولايات المتحدة الأسبوع المقبل، رغم أن مكتبه لم يصدر إعلانًا رسميًا بعد في هذا الشأن، مشيرًا إلى أن أمر الزيارة لم يُحسم بعد.

وفي حال تأكيد الزيارة، ستكون هذه الزيارة الثالثة لنتنياهو إلى واشنطن منذ بداية حرب الإبادة التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ويسعى نتنياهو إلى أن يكون أول المجتمعين مع ترامب في البيت الأبيض، منذ تنصيب الأخير.

في المقابل، من المتوقع أن يجتمع ويتكوف خلال زيارته مع نتنياهو ووزير الأمن، يسرائيل كاتس، حيث سيكون موضوع المحادثات هو المرحلة الثانية من المفاوضات المتعلقة باتفاق تبادل الأسرى، التي قد تمهد لإنهاء الحرب على القطاع إذا ما التزمت به إسرائيل.

وفي إطار زيارته إلى المنطقة، يعتزم المبعوث الأميركي إجراء زيارة ميدانية في قطاع غزة قد تشمل محور "نيتساريم" ومعبر كرم أبو سالم، وسط تقارير بأن الإدارة الأميركية تهدف إلى ضمان تنفيذ الاتفاق بشكل كامل فيما تربطه بمسار التطبيع بين إسرائيل والسعودية.