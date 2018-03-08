حيفتس يشهد أيضا ضد 4 مسؤولين في الليكود بينهم وزيران

تبين من شهادة نير حيفتس، المستشار الإعلامي السابق لرئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، أنها تتضمن معلومات تتصل بأربعة مسؤولين في الليكود، بينهم وزيران لا يزالان في منصبيهما.

وبحسب موقع صحيفة "يديعوت أحرونوت" فإن التفاصيل الأولية التي أدلى بها حيفتس أمام محققي الشرطة يجب أن "تثير مخاوف" لدى أربعة مسؤولين في الليكود، بينهم وزيران، وذلك في مشاريع ذات صلة بوزارتي الصحة وحماية البيئة.

وجاء في التقرير أن حيفتس فاجأ محققي الشرطة والسلطة للأوراق المالية، وتحدث عن علاقات عمل مع أربعة مسؤولين كبار في الليكود، على الأقل، وذلك بفضل مكانته الخاصة في محيط رئيس الحكومة.

وضمن التفاصيل الأولية التي أدلى بها، ومهدت للتوقيع على اتفاقية "شاهد ملك" مع الشرطة، جاء أن الحديث عن أفعال ذات صلة بتناقض مصالح جوهري، واستغلال منصب بشكل سيئ ومنح أفضلية بشكل غير مشروع، وذلك في قضايا تتصل بجهاز الصحة والعقارات، وموضوع آخر "متفجر" مرتبط بجودة البيئة.

ويشير التقرير إلى أن المعلومات عن إمكانية أن يدلي حيفتس بشهادة ضد مسؤولين آخرين قد تم تحويلها إلى النيابة العامة والمستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت. وفي أعقاب ذلك، حصل المحققون على الضوء الأخضر لأخذ إفادة حيفتس كاملة، لتحويلها لى مندلبليت، ليتقرر بعدها بشأن فتح تحقيق ضد المسؤولين المشار إليهم.

ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة قولها إن التحقيقات الجارية في ملفات الشبهات ضد رئيس الحكومة وفرت للوحدة "لاهاف 433" معلومات استخبارية لا تقدر بثمن، وذلك في سلسلة من المواضيع التي ستتم معالجتها لاحقا.