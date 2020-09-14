  2. إسرائيليات
  3. الفساد والجريمة

الملف 2000: الشرطة تنصتت سرا على مستشار نتنياهو

تاريخ النشر: 14/09/2020 - 09:07

الملف 2000: الشرطة تنصتت سرا على مستشار نتنياهو
نتنياهو وأدلسون (أرشيف - أ.ب.)
عرب ٤٨
تحرير: بلال ضاهر

كشفت وثائق أن نتان إيشل، الذي يعتبر أكثر المستشارين المقربين من رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، كان مشتبها بارتكاب مخالفة رشوة وعرقلة إجراءات التحقيق. وجاء ذلك بعد أن قدم محامو ناشر صحيفة "يديعوت أحرونوت"، أرنون موزيس، وثائق إلى المحكمة، أمس، في إطار ملف الفساد 2000 ضد نتنياهو.

وقال المحامي شاحر بن مئير في تغريدة على "تويتر" إن إيشل، الذي تولى منصب رئيس طاقم موظفي مكتب رئيس الحكومة نتنياهو، خضع في آذار/مارس 2017 لتنصت سري من قبل الشرطة، بسبب الاشتباه بأنه كان حلقة الوصل بين نتنياهو وبين ناشر صحيفة "يسرائيل هيوم"، الثري الأميركي - اليهودي شيلدون أدلسون.

وحسب هذه الوثائق، فإنه تعالت شبهات بأن إيشل ومستشار نتنياهو، شعيا سيغال، كانا على اتصال مع شخص في "يسرائيل هيوم" لغرض تنسيق تقارير للنشر في الصحيفة.

وأضافت الوثائق أن رئيس تحرير "يسرائيل هيوم" السابق، عاموس ريغف، كان يتلقى اتصالا هاتفيا دائما، قبل إنزال الصحيفة إلى الطباعة، من مسؤول كبير في مكتب نتنياهو، يوجه إليه تعليمات حول مضامين في الصحيفة.

واشتبه محققو الشرطة بأن إيشل كان يتلقى بشكل دائم مبلغا من المال من أدلسون، ومخصص للإنفاق الجاري لعائلة نتنياهو. لكن الشرطة أغلقت ملف التحقيق ضد إيشل.

وكتب المحامي بن مئير في تغريدته أنه "في الخلاصة، هذا يعني أنه كانت لدى الشرطة شبهات، بررت التنصت السري، بأن يسرائيل هيوم كأنها بالضبط رشوة لرئيس الحكومة، لكن أحدا ما قرر عدم مواصلة التحقيق في هذه المسألة".

ووفقا لمحلل الشؤون القانونية في القناة 13 التلفزيونية، باروخ قْرا، فإنه لم ينتج عن التنصت السري على إيشل أية قرائن تبرر استمراره.

الفعل الثقافيّ الفلسطينيّ في ظلّ كورونا | ملفّ

#الملف 2000
#نتنياهو
#نتان إيشل
#شيلدون أدلسون
#أرنون موزيس
#يديعوت أحرونوت
#يسرائيل هيوم

حوارات

أحمد الشيخ محمد: ضعف الالتزام وتخبط الحكومة وواقع السلطات المحلية سبب تفشي كورونا
أحمد الشيخ محمد: ضعف الالتزام وتخبط الحكومة وواقع السلطات المحلية سبب تفشي كورونا

2020-09-12

د. أباهر السقا: رغم التراجع.. القضيّة الفلسطينية لم تمت عربيًا
د. أباهر السقا: رغم التراجع.. القضيّة الفلسطينية لم تمت عربيًا

2020-09-05

دانيال - كسبري: الفلسطيني لم يخسر... بل يفوز بصموده اليومي على أرضه
دانيال - كسبري: الفلسطيني لم يخسر... بل يفوز بصموده اليومي على أرضه

2020-08-29

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

الصحة الإسرائيلية: 3167 إصابة جديدة بكورونا أمس
الصحة الإسرائيلية: 3167 إصابة جديدة بكورونا أمس

2020-09-14

وثيقة إسرائيلية: "يجري حوار هادئ مع السعودية"
وثيقة إسرائيلية: "يجري حوار هادئ مع السعودية"

2020-09-14

الصحة الإسرائيلية: وفيات كورونا ترتفع إلى 1119 و519 إصابة خطرة
الصحة الإسرائيلية: وفيات كورونا ترتفع إلى 1119 و519 إصابة خطرة

2020-09-13

الأكثر قراءة

بين أسباب معارضة إسرائيل لصفقة F35: احتمال انقلاب الحكم بالإمارات

بين أسباب معارضة إسرائيل لصفقة F35: احتمال انقلاب الحكم بالإمارات

2020-09-13
هكذا وقع ترامب في فخّ نتنياهو

هكذا وقع ترامب في فخّ نتنياهو

2020-09-13
استقالة ليتسمان بسبب احتمال فرض إغلاق بالأعياد اليهودية

استقالة ليتسمان بسبب احتمال فرض إغلاق بالأعياد اليهودية

2020-09-13
تفاصيل المحادثات الإسرائيلية البحرينية التي أفضت إلى التطبيع

تفاصيل المحادثات الإسرائيلية البحرينية التي أفضت إلى التطبيع

2020-09-13
بعد اعتقاله إثر إخلاله بالحبس المنزلي: إطلاق سراح رفعت الأسدي

بعد اعتقاله إثر إخلاله بالحبس المنزلي: إطلاق سراح رفعت الأسدي

2020-09-13