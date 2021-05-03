استئناف محاكمة نتنياهو: 20 جلسة للتحقيق المضاد مع يشوعا

تستأنف المحكمة المركزية في القدس اليوم، الإثنين، محاكمة رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، المتهم بمخالفات فساد خطيرة في ثلاثة ملفات (الملفات 1000، 2000، 4000)، وتوجه إليه تهم الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة.

ويتوقع أن تكون مداولات المحكمة تقنية، اليوم، وستتمحور حول طلب محامي نتنياهو بالحصول على مواد تحقيق و"دليل سري" يتعلق بالملف 1000، ملف المنافع الشخصية والهدايا من أثرياء.

وتواصل المحكمة غدا النظر في الملف 4000، أي الاتهام بتغطية إعلامية داعمة لنتنياهو في موقع "واللا" مقابل حصول شركة "بيزك" على قرار حكومي يحقق لها أرباحا. وكلتا الشركتين كانتا حينها بمسلكية رجل الأعمال شاؤل ألوفيتش.

وخلال جلسات المحكمة المقبلة، سيخضع مدير عام "واللا" السابق، إيلان يشوعا، لاستجواب من جانب محامي نتنياهو. وكان يشوعا قد خضع على مدار ثلاثة أسابيع لاستجواب النيابة العامة، وهو شاهدها المركزي في هذه القضية.

وتحدث يشوعا في إفادته، على مدار سبعة أيام، عن ممارسة ضغوط شديدة عليه، في إطار عمله، من أجل الاهتمام بتغطية إعلامية داعمة لعائلة نتنياهو في "واللا".

ويتوقع أن يبذل محامو نتنياهو جهودا من أجل إظهار تناقض في إفادته، بحسب وسائل إعلام إسرائيلية. وطالب محامو نتنياهو بعقد 20 جلسة للمحكمة وتخصيصها للتحقيق المضاد من جانبهم. وسيتعين على هيئة المحكمة المؤلفة من ثلاثة قضاة أن يقرروا إذا كانوا سيوافقون على طلب محامي نتنياهو.