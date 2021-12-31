  2. إسرائيليات
  3. الفساد والجريمة

حيفا: إصابة خطيرة لشاب بنيران حارس في ناد ليلي

تاريخ النشر: 31/12/2021 - 07:40

حيفا: إصابة خطيرة لشاب بنيران حارس في ناد ليلي
موقع الجريمة (الشرطة)
عرب ٤٨
تحرير: بلال ضاهر

أصيب شاب في العشرينات من عمره بجروح خطيرة، قبيل فجر اليوم الجمعة، من جراء إطلاق حارس النار عليه قرب ناد ليلي في منطقة السعادة في حيفا.

وبحسب الشبهات، فإن الجريح وشخصا آخر أطلقا النار باتجاه النادي قبل أن يرد الحارس بإطلاق نار. والحارس (46 عاما) من سكان عكا، وأوقفته الشرطة للتحقيق معه.

ونقلت سيارة إسعاف الجريح إلى مستشفى "رامبام" في حيفا، وهو فاقد الوعي ويخضع لتنفس اصطناعي.

وقالت الشرطة إن خلفية الجريمة، التي وقعت في جادة الهستدروت، غير واضحة. وأضافت في بيان أنها "شرعت بعمليات بحث عن مطلق النار الآخر، إلى جانب جمع أدلة وقرائن في موقع الجريمة في إطار التحقيق".

وأفاد مسعفون بأنه "رأينا شابا في العشرينات من عمره ممددا على الشارع وفاقدا للوعي. وعانى من إصابات بأعيرة نارية. واستدعينا علاجا طبيا لإنقاذ حياته، شمل تخديره ومنحه تنفسا اصطناعيا، ونقلناه إلى المستشفى في وضع خطير وغير مستقر".

بودكاست عرب 48

#حيفا
#نادي ليلي
#جريمة إطلاق نار

حوارات

"الاستيطان الرعوي" شكل استعماري فريد للسيطرة على الأغوار
"الاستيطان الرعوي" شكل استعماري فريد للسيطرة على الأغوار

2021-12-25

حوار | غزاوي: مقاربات إسرائيلية حول حظر الحركة الإسلامية
حوار | غزاوي: مقاربات إسرائيلية حول حظر الحركة الإسلامية

2021-12-18

حوار | مفهوم "تقليص الصراع" أنهى مرحلة حل الدولتين إسرائيليا
حوار | مفهوم "تقليص الصراع" أنهى مرحلة حل الدولتين إسرائيليا

2021-12-11

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

رسميًا: المصادقة على جرعة رابعة.. وتقييدات جديدة
رسميًا: المصادقة على جرعة رابعة.. وتقييدات جديدة

2021-12-30

موقع: سوليفان رتّب للقاء عباس بغانتس
موقع: سوليفان رتّب للقاء عباس بغانتس

2021-12-30

لبنان يعيد عربيًا من النقب اجتاز الحدود مطلع الشهر الجاري
لبنان يعيد عربيًا من النقب اجتاز الحدود مطلع الشهر الجاري

2021-12-30

الأكثر قراءة

حالة الطقس: أجواء باردة وماطرة

حالة الطقس: أجواء باردة وماطرة

2021-12-30
سكان البلاد 14.5 مليون نسمة قرابة نصفهم فلسطينيون

سكان البلاد 14.5 مليون نسمة قرابة نصفهم فلسطينيون

2021-12-30
وزير إسرائيلي:

وزير إسرائيلي: "هناك فرق بين التنسيق الأمني واحترام أبو مازن"

2021-12-30
مخيم قلنديا: 3 إصابات برصاص الاحتلال إحداها خطيرة

مخيم قلنديا: 3 إصابات برصاص الاحتلال إحداها خطيرة

2021-12-30
الجيش الإسرائيلي: عملية القنص لا تدل على تغيّر سياسة حماس

الجيش الإسرائيلي: عملية القنص لا تدل على تغيّر سياسة حماس

2021-12-30