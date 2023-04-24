ريشون لتسيون: مقتل شاب بجريمة إطلاق نار داخل شقة

ثالث جريمة قتل تقع في ريشون لتسيون منذ مطلع العام الحالي، والشرطة تبحث عن مشتبهين بقتل الشاب، وجمعت قرائن وأدلة في موقع الجريمة

قُتل شاب (22 عاما) من سكان مدينة حولون إثر إطلاق النار عليه داخل شقة في مدينة ريشون لتسيون، فجر اليوم الإثنين.

وأعلن مسعفون من "نجمة داوود الحمراء" الذين حضروا إلى الشقة عن وفاة الشاب في المكان.

وقالت الشرطة إنها فتحت تحقيقا وتجري عمليات بحث عن مشتبهين، وأعلنت أن خلفية الجريمة جنائية. وجمعت الشرطة قرائن وأدلة في موقع الجريمة.

وهذه ثالث جريمة قتل تقع في ريشون لتسيون منذ مطلع العام الحالي. ففي كانون الثاني/يناير، قُتل رجل (60 عاما) على خلفية خلاف مالي بينه وبين صهره.

ولاحقا، قُتل فتى (15 عاما) طعنا، ويشتبه ثلاثة فتية بارتكاب الجريمة.