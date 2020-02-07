القائمة المشتركة تطلق حملتها الانتخابية في يافا

أطلقت القائمة المشتركة حملتها الانتخابية مساء الأمس، الخميس، من مدينة يافا تحت شعار "يافا ضد مؤامرة القرن"، وشارك بانطلاق الحملة كل من النّواب والمرشحين: سامي أبو شحادة، وليد طه، أيمن عودة، وسندس صالح.

وفي كلمته ركّز النائب سامي أبو شحادة، على أهمية خروج العرب للتصويت، موضّحًا أن الجمهور العربي في إسرائيل هو الوحيد القادر على تغيير الخارطة السياسية من خلال رفع نسبة التصويت، باعتبار أن المجتمع اليهودي يصل النسبة الأقصى التي يمكنه تحقيقها. كما أكّد أبو شحادة على الرفض الشعبي لصفقة القرن، موضّحًا أن "مصير هذه الصفقة الفشل الحتمي ما دام شعبنا يقف موحّدًا ضدّها".

من اليمين: النائب سامي أبو شحادة والمرشحة سندس صالح

كما وشدّد النائب وليد طه، في كلمته على رفض القائمة المشتركة والشعب الفلسطيني عمومًا لصفقة القرن ودعا إلى مضافرة الجهود لإسقاط هذه الخطّة التي تأتي بحسب قوله، لتصفية القضية الفلسطينية بشكل تام.

أما المرشحة سندس صالح، فأكّدت أنه لا يمكن العمل على الشؤون اليومية للمواطن العربي بمعزل عن القضية القومية، بحيث لا يمكن فصل التمييز الذي يتعرض له المواطن العربي عن احتياجاته ومشاكله، بحسب قولها.

خلال كلمة النائب سامي أبو شحادة

وختامًا في كلمته؛ أكّد النائب أيمن عودة، رئيس القائمة المشتركة، على أهمّيّة الوحدة الوطنية النضالية بين المواطنين العرب والقوى الديمقراطية اليهودية، موضّحًا أن نجاح القائمة المشتركة جاء نتيجةً للتوصل إلى الوحدة بين كل الأحزاب والتي جاءت تجسيدًا لإرادة الشعب. كما وشدّد عودة على ضرورة تحويل إقامة الوحدة في القائمة المشتركة إلى ثقافة وحدة، والتي بحسب قوله، ستحقق نقلة نوعية للمجتمع العربي بكل ما يخص حقوقه السياسية.

وفي ختام حديثه حثّ النائب عودة على ضرورة تجند الجمهور الواسع ليكون جزءًا من العمل وقيادة الحملة الانتخابية لتحقيق أكبر إنجاز للقائمة المشتركة.