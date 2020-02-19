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استطلاع: "كاحول لافان" تتقدم ونتنياهو يتفوق

تاريخ النشر: 19/02/2020 - 20:52

استطلاع: "كاحول لافان" تتقدم ونتنياهو يتفوق
(أ ب)
عرب ٤٨

أظهر استطلاع للرأي، نشر مساء اليوم، الأربعاء، تصدر قائمة "كاحول لافان" برئاسة بيني غانتس، بفارق مقعدين عن الليكود، غير أن كلا المعسكرين يفشلان في حسم الانتخابات لصالحه والحصول على أغلبية برلمانية تتيح تشكيل حكومة، وذلك قبل 12 يومًا على موعد إجراء انتخابات الكنيست الـ23 المقررة في الثاني من آذار/ مارس المقبل.

ووفقًا لنتائج الاستطلاع الذي أجرته القناة 12 الإسرائيلية، بواسطة معهد "ميدغام" برئاسة مانو غيفاع، تحصل "كاحول لافان" في انتخابات تجري اليوم، على 35 مقعدا، بينما يحصل الليكود على 33 مقعدًا، فيما تحافظ القائمة المشتركة على تمثيلها وتحصل على 13 مقعدًا.

وأظهر الاستطلاع أن تحالف أحزاب العمل و"غيشر" و"ميرتس" على 9 مقاعد برلمانية، بينما يحصل حزب شاس على 8 مقاعد، ومثلها لكتلة "يهدوت هتوراه" (8 مقاعد)، ليصل تمثيل الأحزاب الحريدية إلى 120 مقعدًا.

في المقابل، يحصل حزب "يسرائيل بيتينو" برئاسة أفيغدور ليبرمان، على 7 مقاعد، كما يحصل تحالف "يمينا (إلى اليمين)" الذي يضم أحزاب اليمين المتطرف ("الاتحاد القومي" و"البيت اليهودي" و"اليمين الجديد")، ويتزعمه وزير الأمن الإسرائيلي، نفتالي بينيت، على 7 مقاعد.

وبموجب الاستطلاع الذي شمل عينة من نحو 500 شخص بنسبة خطأ تصل إلى 4.4%، يفشل حزب "عوتمسا يهوديت" الكهاني بتجاوز نسبة الحسم، ويحصل على 1.6% من أصوات الناخبين.

وجاءت تقسيم المعسكرات بموجب استطلاع القناة على النحو الآتي: معسكر نتنياهو المتمثل بـ"كتلة اليمين" يحصل على - 56 مقعدًا، معسكر غانتس - 44 مقعدا، القائمة المشتركة - 13 مقعدًا، وليبرمان - 7 مقاعد.

وحول الشخصية الأنسب لرئاسة الحكومة الإسرائيلية المقبلة، اعتبر 43% من المستطلعة آراؤهم أن نتنياهو هو الأنسب، فيما قال 34% إن غانتس هو الأنسب، واعتبر 18% أن أيًا من المرشحين غير مناسب لتولي المناصب، وقال 6% إنهم لا يعرفون الإجابة عن هذا السؤال.

وأيد 60% من المشاركين في الاستطلاع إجراء مناظرة تلفزيونية تجمع بين نتنياهو وغانتس، في حين قال 21% إنهم لا يؤيدون هذه الخطوة، وقال 19% إنهم لا يعرفون الإجابة عن السؤال.

ملف خاص | الإجرام المنظم: دولة داخل الدولة

#انتخابات إسرائيلية
#استطلاع رأي
#الكيست الـ23

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