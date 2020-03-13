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استطلاع: لا أغلبية تؤيد حكومة برئاسة نتنياهو أو غانتس

تاريخ النشر: 13/03/2020 - 11:45

استطلاع: لا أغلبية تؤيد حكومة برئاسة نتنياهو أو غانتس
فرز أصوات ناخبين يتواجدون في حجر صحي، الأسبوع الماضي (أ.ب.)
عرب ٤٨

عبر 55% عن معارضتهم لحكومة أقلية يشكلها رئيس كتلة "كاحول لافان"، بيني غانتس، بدعم من القائمة المشتركة، بينما أيد حكومة كهذه 31%، و14% قالوا إنهم لا يعرفون. وجاء ذلك في استطلاع نشرته صحيفة "يسرائيل هيوم" اليوم، الجمعة. ويتبين من الاستطلاع عدم وجود أغلبية تؤيد تشكيل حكومة يمينية برئاسة زعيم الليكود، بنيامين نتنياهو.

وبحسب الاستطلاع، فإن 47% اعتبروا أن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، الأنسب لتولي رئاسة الحكومة، بينما قال 36% إن غانتس الأنسب، وقال 17% إنهم لا يعرفون من الأنسب لتولي المنصب.

وفضّل 31% تشكيل حكومة وحدة واسعة، و26% حكومة يمين ضيقة، 17% حكومة وحدة ضيقة تضم الليكود و"كاحول لافان"، 17% حكومة أقلية برئاسة غانتس.

وفي رد المستطلعين على سؤال حول سبل حل الأزمة السياسية والفشل بتشكيل حكومة جديدة، قال 40% إنه ينبغي الذهاب لانتخابات رابعة للكنيست، واعتبر 19% أن الحل بتشكيل حكومة يمين، و13% حكومة وحدة، و9% حكومة أقلية برئاسة غانتس.

وحول موقف عضوي الكنيست عن "كاحول لافان"، تسفيكا هاوزر ويوعاز هندل، المعارض لحكومة أقلية برئاسة غانتس ودعم المشتركة، قال 40% إن عليهم التصويت ضد موقف حزبهما، بينما دعاهم 22% إلى الاستقالة، و23% إلى البقاء في كتلتهما وتأييد حكومة كهذه.

ملف خاص | الإجرام المنظم: دولة داخل الدولة

#انتخابات الكنيست
#نتنياهو
#بيني غانتس
#حكومة أقلية
#القائمة المشتركة

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