"كاحول لافان" تلتمس للمحكمة العليا ضد تعطيل الليكود للكنيست

أعلنت كتلة "كاحول لافان" اليوم، الأربعاء، أنها ستلتمس إلى المحكمة العليا ضد تعطيل الكنيست، بعدما فض رئيس الكنيست، يولي إدلشتاين، جلسة الهيئة العامة، بعد دقائق قليلة من بدئها، بادعاء عدم توصل "كاحول لافان" وحزب الليكود إلى تفاهمات حول تشكيل لجان الكنيست.

وادعى إدلشتاين، من حزب الليكود، أنه "ليست لدي نية للمطالة بالموضوع، لكن لن يكون بالإمكان إجراء تصويت (على تشكيل لجان) اليوم. وكافة الجهود لم تثمر، ولذلك لا مناص سوى طرح هذا الموضوع للتصويت في الهيئة العامة. وعلينا مناقشة الموضوع والتصويت عليه تحت القيود" التي تُفرض بسبب انتشار فيروس كورونا.

وهاجمت "كاحول لافان" إدلشتاين بسبب فض جلسة الهيئة العامة، وقالت في بيان إن "يولي إدلشتاين يدوس على الديمقراطية الإسرائيلية باسم بنيامين نتنياهو. والأزمة التي تتواجد فيها إسرائيل تستوجب كنيست نشطة وتعمل من أجل المواطنين. وسنلتمس إلى المحكمة العليا من أجل وقف هذا الجنون".

وتوجه رئيس "كاحول لافان"، بيني غانتس، إلى الرئيس الإسرائيلي، رؤوفين ريفلين، طالبا أن يناقش معه تعطيل الكنيست. وكان ريفلين قد دعا إدلشتاين، في وقت سابق من اليوم، إلى ضمان العمل الدائم والمتواصل للكنيست في ظل أزمة الكورونا.

وفي أعقاب وصول الاتصالات بين "كاحول لافان" والليكود حول تشكيل حكومة وحدة إلى طريق مسدود، تحدث ريفلين مع إدلشتاين، اليوم، وحذره من أن "كنيست معطلة تمس بقدرة دولة إسرائيل على العمل في حالة الطوارئ بشكل جيد ومسؤول". واضاف أنه "ينبغي فعل كل شيء من أجل معالجة الأزمة، ولكن من خلال الحذر من عدم المس بشكل بالغ بقاعدتنا الديمقراطية".

وادعى إدلشتاين خلال محادثته مع ريفلين إنه يسعى إلى تسوية الخلافات بين الليكود و"كاحول لافان" وتشكيل لجان الكنيست فورا. وحسب إدلشتاين، فإن "الفجوات بين الجانبين ليست كبيرة". والتقى إدلشتاين مع غانتس، لكن في ختام الاجتماع بدا أن لا حل في الأفق.

وكان رئيس كتلة "كاحول لافان" في الكنيست، آفي نيسانكورين، قد أبلغ إدلشتاين بأن 61 عضو كنيست يطالبون بعقد جلسة للهيئة العامة، اليوم، من أجل التصويت على تشكيل اللجنة المنظمة وانتخاب رئيس للكنيست. وقدم نيسانكورين طلبا بهذا الخصوص إلى إدلشتاين وتضمن توقيع 61 عضو كنيست.

وكان إدلشتاين قد اقترح في وقت سابق تشكيل لجنة منظمة متكافئة (أي عدد أعضائها من المعسكرين متساوٍ) اليوم، وتعمل لمدة أسبوع، وبعد ذلك يطرح الموضوع على الهيئة العامة، وأن هدف تشكيل لجنة متكافئة هو تمكين إشراف الكنيست بشكل فوري. ورفضت "كاحول لافان" هذا الاقتراح لأن المعسكر الذي ترأسه أكبر من معسكر اليمين والحريديين.