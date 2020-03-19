إدلشتاين: التصويت على تشكيل لجان الكنيست الإثنين المقبل

أعلن رئيس الكنيست، يولي إدلشتاين، اليوم الخميس، أنه سيعقد جلسة للهيئة العامة للكنيست من أجل التصويت على تشكيل لجان الكنيست، يوم الإثنين المقبل، وذلك بعد فضّ جلسة الهيئة العامة، أمس، ما أثار انتقادات عديدة ضده من جانب كتلة "كاحول لافان"، التي هددت بالالتماس إلى المحكمة العليا ضد ما وصفته بتعطيل حزب الليكود لعمل الكنيست.

وذكر موقع "يديعوت أحرونوت" الإلكتروني، اليوم، أن إعلان إدلشتاين حول عقد جلسة للهيئة العامة، جاء أيضا في أعقاب وجهة نظر قانونية قدمها المستشار القضائي للكنيست، أيال يانون، وشدد فيها على وجوب إجراء تصويت بأقرب وقت ممكن على تشكيل اللجان، وحدد يوم الإثنين المقبل للقيام بذلك.

وسعى إدلشتاين إلى تعطيل إجراءات تشكيل لجان بسبب عدم وجود أغلبية لكتلة اليمين والحريديين، وتحسبا من إقدام "كاحول لافان" وأحزاب المعارضة، التي تشكل أغلبية في الكنيست، بتغيير رئيس الكنيست وسن قانون ضد رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، يمنعه من تشكيل حكومة كتهم بمخالفات فساد خطيرة.

من جهة ثانية، ذكرت الإذاعة العامة الإسرائيلية "كان"، اليوم، أنه طُرح خلال اتصالات بين الليكود و"كاحول لافان"، حول تشكيل حكومة وحدة، اقتراح تسوية بشأن حقيبة القضاء، ويقضي بأن يتولى هذه الحقيبة وزير محايد ويكون مقبولا على كلا الجانبين. "المقصود تعيين شخص ليس سياسيا، كتعيين مهني".

وأضافت الإذاعة أن "كاحول لافان" طالبت بالحصول على حق الفيتو على أي مشروع قانون يُطرح على الكنيست وفي أي موضوع. وكان الليكود وافق سابقا على حصول "كاحول لافان" على فيتو ضد قرارات تتعلق بمواضيع قضائية فقط.