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أزمة التعليم في 2026: تزايد الطلاب ونقصان بالمعلمين

تاريخ النشر: 10/05/2022 - 15:08

أزمة التعليم في 2026: تزايد الطلاب ونقصان بالمعلمين
توضيحية (Getty Images)
عرب ٤٨
تحرير: بلال ضاهر

يتوقع أن يرتفع عدد طلاب المدارس في البلاد بـ167 ألف طالب بحلول العام 2026، لكن هذا سيفاقم النقص في عدد المعلمين، حيث انخفض عدد المعلمين الجدد بنسبة 12%، العام الحالي، وفق تقرير نشرته دائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية اليوم، الثلاثاء. وتدل هذه المعطيات على أزمة في جهاز التعليم الحكومي عموما، بسبب ارتفاع عدد الطلاب وتراجع عدد المعلمين.

ووفقا للتقرير، سيرتفع عدد الطلاب بنسبة 8.9% ويصل إلى مليونين و44 ألفا في العام 2026، قياسا بالعام 2021. وإثر ذلك ينبغي تشغيل قرابة 110 آلاف معلم، أي بإضافة حوالي 16 ألف معلم قياسا بالعام الماضي.

وفي ظل هذه التوقعات وقياسا بالعام الماضي، ستحتاج المدارس في المرحلة الإعدادية إلى حوالي 44 ألف معلم، أي بزيادة 4 آلاف معلم، وإضافة 4 آلاف معلم للمرحلة الثانوية ليصل عددهم إلى حوالي 61 ألف معلم.

وفي العام 2026 وقياسا بالعام الماضي، ستحتاج المرحلة الابتدائية إلى إضافة حوالي 4 آلاف غرفة دراسية، والمرحلة الإعدادية إلى 600 غرفة دراسية إضافية، وإضافة ألف غرفة دراسية للمرحلة الثانوية، وفقا لتوقعات دائرة الإحصاء المركزية.

ويتوقع أن يسجل جهاز التعليم الحريدي الارتفاع الأكبر في عدد الطلاب، حيث سيزداد عددهم بحوالي 53 ألف طالب، أي بزيادة بنسبة 14.6%. وسيزداد عدد الطلاب في جهاز التعليم الحكومي العبري بـ82 ألف طالب، والحكومي – الديني بـ31 ألف طالب. بينما يتوقع أن ينخفض عدد الطلاب العرب في العام 2026 بألف طالب قياسا بالعام الماضي.

وأشار التقرير إلى أنه يتوقع انخفاض وتيرة التغيير السنوي في عدد الطلاب في أجهزة التعليم اليهودية، الحريدية والحكومية – الدينية والحكومية العبرية، بينما يتوقع أن ترتفع قليلة وتيرة التغيير السنوية في جهاز التعليم العربي.

بودكاست عرب 48

#دائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية
#تعليم
#طلاب مدارس
#معلمون

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