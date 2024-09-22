ارتفاع كبير في عدد المهاجرين من إسرائيل خلال العام 2023

حسب المعطيات، فإن ارتفاع عدد المهاجرين جاء على إثر بدء تنفيذ الحكومة خطة "الإصلاح القضائي" لإضعاف جهاز القضاء، وبلغ 55,300، مقابل 38 ألفا في العام 2022، و31 ألفا في العام 2021

مسافرون مغادرون في مطار بن غوريون، 8 تشرين الأول/أكتوبر الماضي (Getty Images)

ذكرت دائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية اليوم، الأحد، أن حوالي 55,300 إسرائيليا هاجروا من البلاد خلال العام الماضي، على إثر بدء تنفيذ الحكومة خطة "الإصلاح القضائي" لإضعاف جهاز القضاء.

ويعتبر هذا العدد مرتفع بشكل ملحوظ قياسا بالأعوام السابقة، ووفقا للمعطيات فإن معظم المهاجرين من إسرائيل هم عائلات وأشخاص بالغون ومتعلمون.

وحسب المعطيات، فإن حوالي 27 ألفا عادوا أو قرروا الهجرة إلى إسرائيل خلال العام الماضي.

وللمقارنة، فإن قرابة 38 ألف إسرائيلي هاجروا من البلاد، في العام 2022، بينما عاد أو هاجر إليها قرابة 23 ألفا.

وفي العام 2021، هاجر من إسرائيل 31 ألف شخص، وعاد أو هاجر إليها قرابة 29 ألفا.

وفي العام الماضي، سُجل بين شهري شباط/فبراير وأيلول/سبتمبر هجرة قرابة 8700 شخصا إلى إسرائيل شهريا، وتوقفت هجرة هذه الأعداد لدى شن الحرب على غزة، في بداية تشرين الأول/أكتوبر، إلى جانب ارتفاع كبير في عدد المهاجرين من إسرائيل في الربع الأخير من العام الماضي.

وأشارت دائرة الإحصاء إلى أن معطياتها تشمل الإسرائيليين الذين نقلوا مركز حياتهم إلى خارج البلاد لمدة 275 يوما في السنة، وعادوا لزيارة إسرائيل لمدة تصل إلى 90 يوما في السنة.