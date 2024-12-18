تقرير الفقر: الحرب عمّقت الفقر وفاقمت الأزمة الاقتصادية والاجتماعية بإسرائيل

التأمين الوطني: يعيش في إسرائيل 1.98 مليون نسمة تحت خط الفقر، بينهم 872.4 ألف طفل و158.5 ألف مسن، ونسبة الفقر هي 20.7% بين مجمل السكان، ومعدلات الفقر مرتفعة بشكل خاص في المجتمعين الحريدي والعربي

عمقت الحرب على غزة الفقر وتسببت بتفاقم الأزمة الاقتصادية والاجتماعية في إسرائيل، وفقا لتقرير الفقر للعام 2023 الصادر عن مؤسسة التأمين الوطني اليوم، الأربعاء، الذي أشار إلى حجم الفقر وانعدام المساواة وفجوات واسعة بين القطاعات والبلدات والمناطق.

يعيش في إسرائيل 1.98 مليون نسمة تحت خط الفقر، بينهم 872.4 ألف طفل و158.5 ألف مسن، ونسبة الفقر هي 20.7% بين مجمل السكان، وبينهم 27.9% من مجمل الأطفال و12.8% من مجمل المسنين. وباتت إسرائيل في المرتبة الثانية الدنيا من حيث معدلات الفقر في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD).

وخط الفقر للفرد في العام 2023 هو دخل أقل من 3324 شيكلا شهريا، وأقل من 10,637 شيكلا لعائلة مكونة من والدين وطفلين.

وأشار التقرير إلى أن معدلات الفقر مرتفعة في المجتمعين الحريدي والعربي. وتراجع معدل الفقر في المجتمع العربي من 38.9% في العام 2022، إلى 38.4% في العام 2023. ونسبة الفقر في المجتمع اليهودي غير الحريدي هي 14%.

ونسبة الفقر في منطقة القدس هي 36.2%، وفي شمال البلاد 22.5% وفي جنوبها 22.6%. وسجلت مستوطنة "موديعين عيليت" الحريدية نسبة فقر 48.3%، تليها القدس 38.3%، ثم بيت شيمش 36.3%، وبني براك 30.7%.

وإثر ارتفاع أسعار المنتجات والخدمات، أفادت 26.5% بأنها لم تتمكن من تمويل نفقاتها كلها في العام 2023، وقال 5% من السكان أنهم تنازلوا عن وجبة طعام ساخن لأسباب اقتصادية.

وحسب التقرير، فإن الدفعات الحكومية، مثل مخصصات الإعاقة وضمان الدخل وهبات خاصة في أعقاب الحرب أدت إلى تقليص نسبة الفقر، ولكن بشكل محدود. إلا أن مساهمة الحكومة في تقليص الفقر كانت بنسبة 35% فقط، وتشكل هذه المساهمة نسبة 58% من معدل المساهمة في دول OECD.

وحسب مؤشر "جيني" لقياس عدم المساواة في الدخل، فإن إسرائيل في مرتبة مرتفعة في المؤشر قياسا بالعالم، وهي إلى جانب الولايات المتحدة والمكسيك وتركيا. وسجل ارتفاع الدخل في العشر الأعلى نسبة 10%، في العام 2023، بين كان الارتفاع في العشر الأدنى بنسبة 0.8% فقط.

ويشكل إنفاق إسرائيل في الناحية الاجتماعي 16.6% من الناتج المحلي وهذه نسبة أقل بحوالي 0.6% من المعدل في دول OECD.

ويؤثر وضع الفقر بشكل خطير على الأطفال بمقاييس دولية. فإسرائيل موجودة في المرتبة الثانية في رأس القائمة بعد كوستاريكا، وبعيدة 11 نقطة عن المعدل في OECD. ونسبة الفقر في إسرائيل أعلى بحوال 88% من المعدل في OECD.

وخلال العام 2023، كان في نصف العائلات الفقيرة مُعيل واحد/ ومعيلان في 24% من هذه العائلات، بينما 51.7% في مجمل العائلات معيلان أو أكثر، وفي 39.9% معيل واحد، ولم يكن أي معيل في 8.4% من مجمل العائلات.