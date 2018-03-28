بن سلمان يلتقي بحاخامات ووفد عن الجالية اليهودية بأميركا

التقى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، مساء الثلاثاء، بحاخامات وزعماء لدين يهود بنيويورك، وذلك في إطار زيارته إلى الولايات المتحدة.

وشارك باللقاء ممثلون عن كل من اللجنة الأمريكية الإسرائيلية للشؤون العامة "إيباك"، وهو مؤتمر رؤساء أكبر المنظمات اليهودية الأميركية، والاتحادات اليهودية في أمريكا الشمالية، ورابطة مكافحة التشهير، واللجنة اليهودية الأميركية، ومنظمة "بناي بريث".

وذكرت صحيفة "هآرتس" أن الاجتماع بين بن سلمان "ركز على ملفات إيران وعملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وسياسة المملكة تجاه معاداة السامية".

وبدأت الزيارة الرسمية الكبيرة لولي العهد السعودي إلى الولايات المتحدة يوم 20 آذار/مارس، إذ أجرى لقاءات مع عدد من كبار المسؤولين الأميركيين، بينهم الرئيس دونالد ترامب.

كما التقى في واشنطن المبعوث الخاص للرئيس الأميركي إلى الشرق الأوسط جيسون غرينبلات، وكبير مستشاري ترامب وصهره جاريد كوشنير، تطرقوا خلال محادثاتهم إلى سير عملية التسوية أو ما بات يعرف بـ"صفقة القرن"، إذ أكد ولي العهد السعودي دعم بلاده لجهود البيت الأبيض في هذا المجال.

وأشارت تقارير إعلامية أميركية وإسرائيلية في وقت سابق إلى وجود علاقة خاصة بين كوشنير، وهو زوج ايفانكا ابنة الرئيس الأمريكي، والذي يعتنق الديانة اليهودية، ومحمد بن سلمان، وقالت إنهما يتواصلان دوريا ببعضهما بعضا عبر تطبيق "واتساب".