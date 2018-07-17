ترامب: بوتين معجب بنتنياهو وداعم بلا حدود لإسرائيل

قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، خلال لقاء تلفزيونيّ، فجر اليوم، الإثنين، إنّ الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، داعم بلا حدود لإسرائيل ومعجب كبير برئيس الحكومة الإسرائيليّة، بنيامين نتنياهو، كما أنّه يساعد إسرائيل وسيواصل القيام بذلك.

ترامب، الذي تطرّق مع بوتين خلال المؤتمر الصحافي الذي أعقب قمة هلسنكي للعلاقات مع إسرائيل، وسبل دعمها وضمان أمنها، تحدث إلى "فوكس نيوز" عن علاقات الولايات المتحدة وروسيا مع إسرائيل، قائلا إن "إسرائيل هي الأقرب إلى أميركا، كما أن بوتين قريب جدًا من إسرائيل"، مؤكدا أنّ أمن إسرائيل هدف مشترك بالنسبة له ولبوتين.

وخص الرئيسان إسرائيل بعض كلماتهما وتصريحاتهما خلال المؤتمر الصحافي في هلسنكي، وأعربا عن استعدادهما لمواصلة دعمهما لاتفاقيات وقف إطلاق النار والحفاظ على السلام على حدود خط وقف إطلاق النار بالجولان المحتل الموقعة عام 1974، التي قال بوتين عن الالتزام بها "سيساعدنا على تهدئة الوضع في مرتفعات الجولان".

في حين قال ترامب: "عملنا مع إسرائيل لعقود من الزمان. لم يكن هناك قط بلد قريب منا مثلها. وبوتين قريب جدًا جدًا من إسرائيل ومعجب برئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، الذي أكدنا له أن كلا البلدين يريدان مساعدة إسرائيل في الدفاع عن نفسها، وأن تحقيق الأمن لإسرائيل هو هدف مشترك لترامب وبوتين".

وفي هذا السياق، قال بوتين إن ترامب أبدى اهتماما خاصا، خلال المحادثات، بأمن إسرائيل، مضيفا أنه اتفق معه على ضمان حدود إسرائيل مع سورية بموجب اتفاقية وقف إطلاق النار منذ عام 1974.

وخلال المؤتمر الصحافي أكد ترامب على أنه يجب على واشنطن وموسكو أن تبحثا سبل حل مشاكلهما المشتركة.

كما قال ترامب إنه ناقش التسلّح النووي العالمي، وإنه أطلع بوتين على تفاصيل لقائه مع الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، وإنه واثق من أن روسيا ستعمل مع الولايات المتحدة لحل هذه المشكلة.

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