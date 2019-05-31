"عام ضائع": الأزمة السياسية الإسرائيلية تمنع مداولات إستراتيجية

تؤثر الأزمة السياسية في إسرائيل، المتمثلة بفشل رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، في تشكيل حكومة جديدة وحل الكنيست والتوجه إلى انتخابات أخرى، على الجيش الإسرائيلي، وإرجاء مداولات إستراتيجية، وعلى ما يبدو أنها تُعقد حتى نهاية العام الحالي، وفقا للمحلل العسكري في صحيفة "هآرتس"، عاموس هرئيل، الذي اعتبر أن العام 2019، بالنسبة للجيش، هو "عام ضائع". وستجري الانتخابات للكنيست في 17 أيلول/سبتمبر المقبل، ويتوقع أن تستمر تشكيل الحكومة حتى نهاية العام.

وأشار هرئيل، اليوم الجمعة، إلى أن "هذه الظروف تضع رئيس أركان الجيش، أفيف كوخافي، الذي بدأ مزاولة منصبه في منتصف كانون الثاني/يناير الماضي، في وضع غير مريح أبدا". ويحاول أي رئيس أركان للجيش الإسرائيلي أن يبلور ويمرر خطط تتعلق ببناء القوة العسكرية، ويضع أحيانا خططا عسكرية متعددة السنوات. "وهذا ما أمِل كوخافي أن يحققه، لكنه سيمتنع عن ذلك بسبب التطورات السياسية. وبالنسبة لكوخافي، فإن عاما كاملا سيذهب هباء".

وأضاف هرئيل أن كوخافي التقى، هذا الأسبوع، مع هيئة مؤلفة من مئات الضباط الكبار في الاحتياط واستعرض خططه أمامهم. ويوجد لدى كوخافي خريطة طريق وهو يعرف كيف يرسمها. لكن لا يمكن تجنب السؤال حول ماذا سيتحقق من جميع الأفكار الطموحة فيما هناك أزمة اقتصادية في الأفق، وإنفاق هائل للدولة على انتخابات أخرى، وعدم استعداد مطلق من جانب نتنياهو للبحث في ما هو مطلوب للجيش. إذ توجد فروق معينة بين خطط كوخافي وبين ’رؤية 2030’، التي يفصل فيها نتنياهو وجهة الجيش الإسرائيلية كما يراها في المستقبل. لكن لن تكون هناك إمكانية له ولكوخافي لاستيضاحي حقيقي لموقفيهما قبل تشكيل الحكومة المقبلة".

ويذكر أن الأزمة السياسية جاءت في أعقاب إصرار رئيس حزب "يسرائيل بيتينو" ووزير الأمن السابق، أفيغدور ليبرمان، على تعديل قانون التجنيد وإلزام الحريديين بالخدمة العسكرية، كغيرهم من الشبان الإسرائيليين.

وفي هذا السياق، كتب هرئيل، أنه "طوال العقود الأخيرة تهربت جميع الحكومات من معالجة حقيقية للتبعات الاجتماعية والقيمية الواسعة لغياب المساواة في تحمل العبء. وتهرب عشرات آلاف الشبان الحريديين من أي نوع من الخدمة العسكرية أو المدنية تحول إلى مصدر إحباط حقيقي لدى أبناء جيلهم العلمانيين. والصيغة القانونية التي سعى نتنياهو والأحزاب الحريدية إلى تمريرها - من دون عقوبات اقتصادية وجنائية – تجعل القانون عاقرا من باقي مضمونه".

لكن من الجهة الأخرى، فإن "ضباط الجيش يتدبرون أمرهم مع الوضع الحالي ولا يشعرون بوجود حاجة ملحة لتغييره. فعدد الحريديين الذين يتجندون سنويا يقارب 2700، يخدم حاجة الجيش الإسرائيلي. وزيادة عدد المجندين الحريديين بشكل كبير يستوجب ميزانيات أكبر، بسبب الدعم المالي الكبير الذي يحصل عليه جنود لديهم عائلات. ومن شأن خطوة كهذه أن يزيد القيود على خدمة النساء، إثر مطالب الحاخامات الحريديين، ويستوجب التنازل عن نوعية المجندين الحريديين".