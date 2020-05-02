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تقرير إسرائيلي: الموساد نقل معلومات لألمانيا دفعتها لحظر "حزب الله"

تاريخ النشر: 02/05/2020 - 16:56

تقرير إسرائيلي: الموساد نقل معلومات لألمانيا دفعتها لحظر "حزب الله"
الشرطة الألمانية داهمت خمسة مواقع للاشتباه بارتباطها بأنشطة "حزب الله" اللبناني (أ ب)
عرب ٤٨

ذكر تقرير صحافي أن إسرائيل قدمت للسلطات الألمانية الدوافع لحظر أنشطته "حزب الله" اللبناني، واعتباره تنظيما إرهابيا، وذلك عبر تقديم معلومات استخباراتية جمعها الموساد حول نشاطات "حزب الله" في ألمانيا.

وقالت القناة 12 الإسرائيلية، في تقرير نشر اليوم، السبت، إن المعلومات التي نقلتها إسرائيل للسلطات القانونية وأجهزة الاستخبارات الألمانية تضمنت تفاصيل عن شخصيات محورية في "حزب الله" تعمل على الأراضي الألمانية.

وبحسب التقرير فإن "المعلومات التي جمعها الموساد كشفت عن رجال أعمال عملوا في التجارة وغسيل الأموال، ونقلوا مئات الملايين من اليوروهات إلى حسابات بنكية تابعة لحزب الله، واستخدمت لتمويل خلايا تابعة للحزب تنشط على الأراضي الألمانية".

وادعت القناة أن الموساد الإسرائيلي زوّد المخابرات الألمانية بمعلومات عن مخازن بإحدى المدن جنوبي ألمانيا، أخفى داخلها الحزب مئات الكيلوغرامات من "نترات الأمونيوم" التي تستخدم في تصنيع المواد المتفجرة.

ونقلت القناة عن مسؤول إسرائيلي، قوله، إن رؤساء الأجهزة الأمنية الألمانية طالبوا إسرائيل بتقديم أدلة دامغة على تورط "حزب الله" في نشاطات إرهابية واضحة. وأشار إلى أن رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية الألمانية (بي أن دي) برونو كاهل، "صديق مقرب من الموساد".

يذكر أن وزارة الداخلية الألمانية، أعلنت يوم الخميس الماضي، حظر أنشطة "حزب الله" في البلاد، وتصنيفه منظمة إرهابية. وبحسب وكالة "المكتب الاتحادي لحماية الدستور" (الاستخباراتية المحلية)، فإن هناك نحو ألف شخص من أتباع "حزب الله" في ألمانيا.

وفي عام 2013، حظرت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الجناح المسلح لـ "حزب الله" اللبناني، لكنها قاومت ضغوطًا من الولايات المتحدة وإسرائيل لحظره بالكامل.


#حزب الله
#الموساد
#ألمانيا

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