  2. إسرائيليات
  3. صحافة إسرائيلية

لبيد يرفض طلب ملك الأردن إدخال مصحف للمسجد الأقصى

تاريخ النشر: 27/07/2022 - 22:33

لبيد يرفض طلب ملك الأردن إدخال مصحف للمسجد الأقصى
(Getty Images)
عرب ٤٨
تحرير: محمود مجادلة

رفض رئيس الحكومة الإسرائيلية، يائير لبيد، طلبا من العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، بسماح سلطات الاحتلال الإسرائيلية للأخير بإدخال نسخة من المصحف إلى المسجد الأقصى، في مدينة القدس المحتلة.

جاء ذلك بحسب ما أفادت هيئة البث الإسرائيلي ("كان 11")، مساء الأربعاء، ولفتت إلى أن الطلب الذي قدمه الملك عبد الله خلال اجتماعه مع لبيد، في العاصمة الأردنية، عمان، كان قد عرضه على رئيس الحكومة السابق، نفتالي بينيت، وتلقى ردا سلبيا.

كما ذكرت القناة أن الأردن كرر طلب إدخال نسخة من المصحف إلى المسجد الأقصى، في كل اجتماع عقده المسؤولون في عمّان مع نظرائهم الإسرائيليين، بما في ذلك خلال الاجتماع الذي جمع مؤخرا بين الملك عبد الله والرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ.

الملك عبد الله يستقبل لبيد في عمان، الأربعاء

وتقضي التفاهمات الإسرائيلية الأردنية التي نص عليها "اتفاق السلام" في وادي عربة، بالاعتراف بمكانة خاصة للأردن في "الأماكن المقدسة"، أو ما يعرف بالوصاية الهاشمية على الأوقاف الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة.

وبحسب "كان 11" فإن بينيت عارض بشدة الاقتراح الأردني، وأفادت بأن لبيد أبلغ الملك عبد الله بأنه "لا جديد في هذا الشأن"، في إشارة إلى مواصلة الرفض الإسرائيلي للإجراء الذي "يسعى العاهل الأردني جاهدا إلى القيام به".

وذكرت القناة أن "القيادة المهنية" في إشارة إلى أجهزة أمن الاحتلال في القدس، "دعمت أو على أقل تقدير لم تعارض" الاقتراح الأردني، بما في ذلك جهاز أمن الاحتلال العام (الشاباك).

ولفتت القناة الرسمية الإسرائيلية إلى أن اعتراض لبيد يأتي بسبب تفضيله "عدم القيام بذلك خلال فترة الانتخابات"، معتبرة أن لهذه الخطوة "رسائل دبلوماسية وسياسية" قد تؤثر على نتائج الانتخابات الإسرائيلية المقررة في تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل.

بودكاست عرب 48

#الملك عبد الله
#المسجد الأقصى
#الاحتلال الإسرائيلي

حوارات

حوار مع د. شريف كناعنة | من توثيق النكبة إلى "قول يا طير"
حوار مع د. شريف كناعنة | من توثيق النكبة إلى "قول يا طير"

2022-07-23

حوار | السلطة الفلسطينية بين فشل الدولة وعودة القبيلة
حوار | السلطة الفلسطينية بين فشل الدولة وعودة القبيلة

2022-07-16

حوار مع د. مصطفى | تجربة الموحدة أكدت رفض النظام السياسي الإسرائيلي للعرب
حوار مع د. مصطفى | تجربة الموحدة أكدت رفض النظام السياسي الإسرائيلي للعرب

2022-07-02

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

بدءا من الأسبوع المقبل: ارتفاع سعر الكهرباء بـ8.6%
بدءا من الأسبوع المقبل: ارتفاع سعر الكهرباء بـ8.6%

2022-07-27

"روح صهيونية": "يمينا" شاكيد يتوحد مع "ديريخ إيرتس" هندل
"روح صهيونية": "يمينا" شاكيد يتوحد مع "ديريخ إيرتس" هندل

2022-07-27

ترسيم الحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان: تل أبيب تسلم واشنطن مقترحًا معدّلا
ترسيم الحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان: تل أبيب تسلم واشنطن مقترحًا معدّلا

2022-07-27

الأكثر قراءة

جرائم إطلاق النار: قتيلة في اللد وقتيل في عسفيا

جرائم إطلاق النار: قتيلة في اللد وقتيل في عسفيا

2022-07-26
حصر إرث من محاكم شرعية إسرائيلية لصفقات بيع أراض بالضفة لمستوطنين

حصر إرث من محاكم شرعية إسرائيلية لصفقات بيع أراض بالضفة لمستوطنين

2022-07-26
الناصرة: وفاة راجح عابد متأثرا بإصابته بجريمة إطلاق نار

الناصرة: وفاة راجح عابد متأثرا بإصابته بجريمة إطلاق نار

2022-07-26
لبيد: جاهزون لحوار مع روسيا حول نشاط الوكالة اليهودية

لبيد: جاهزون لحوار مع روسيا حول نشاط الوكالة اليهودية

2022-07-26
حالة الطقس: موجة الحر تشتد وتستمر حتى السبت

حالة الطقس: موجة الحر تشتد وتستمر حتى السبت

2022-07-26