تل أبيب وواشنطن تحاولان عرقلة مناورة دبلوماسية للسلطة الفلسطينية

كشف تقرير صحافي أن الحكومة الإسرائيلية تسعى إلى عرقلة مساعي السلطة الفلسطينية بإلزام محكمة العدل الدولية في لاهاي، بإبداء رأيها القانوني بخصوص شرعية الاحتلال الإسرائيلي، وذلك خلال مناقشة تعقد في الأمم المتحدة، نهاية الأسبوع الجاري.

وأفاد التقرير الذي أوردته القناة 13 الإسرائيلية بأن المسؤولين في تل أبيب يتخوفون من رأي المحكمة غير الملزم من الناحية القانونية، ويرون أن هذه الخطوة لها تبعات دبلوماسية دولية "ذات أهمية خاصة" قد تكون ضارة لإسرائيل، ومن شأنها أن تعرض قادة قوات الأمن الإسرائيلية لخطر الملاحقة القانونية.

ووفقا للتقرير فإن الإدارة الأميركية الحالية ضالعة في المحاولة الإسرائيلية لعرقلة الخطوة الفلسطينية المتمثلة بتقديم مقترح للأمم المتحدة، يطالب أعلى هيئة قضائية دولية، بإصدار رأي استشاري يقدم للجمعية العامة، حول "قانونية" الاحتلال الإسرائيلي.

والرأي الاستشاري الذي قد تصدره محكمة العدل الدولية غير ملزم، وهو مجرد فتوى قضائية تتمثل بعرض الرأي القانوني من جانب المحكمة على الجمعية العامة للأمم المتحدة. ورغم أن رأي المحكمة في هذا الشأن غير ملزم، إلا أنه ينطوي على أهمية كبيرة بما أنه صادر من أعلى جهة قضائية دولية تتكون من قضاة ينتمون إلى أغلب النظم القانونية في العالم، وبالتالي إذا ما أجمع هؤلاء على رأي معين فإن هذا الرأي يشكل مرجعية قانونية بالنسبة للمسألة المطروحة، كما يشكل عرضا لموقف القانوني الدولي من هذه المسألة.