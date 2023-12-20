تقرير: تسجيلات حديثة تنسف التقديرات الإسرائيلية... محمد الضيف يمشي على قدميه

ذكر تقرير إسرائيلي، مساء الثلاثاء، أن الجيش الإسرائيلي حصل على مقاطع فيديو تُظهر القائد العام لكتائب القسام، محمد الضيف، وهو في وضع صحي جيد "نسبيا"، ويتحرك على قدميه دون كرسي متحرك، خلافًا للتقديرات الإسرائيلية التي كانت تشير إلى أن الضيف فقد قدرته على الحركة من جراء محاولة اغتيال تعرض لها في السابق ونجا منها.

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وأفادت صحيفة "معاريف" بأنه في إطار عملية جمع المعلومات الاستخبارية في قطاع غزة، "عثر الجيش على عدة مقاطع فيديو يظهر فيها محمد الضيف، وهو يمشي على قدميه، ويعرج بشكل خفيف"، ما يعني أن وضعه الصحي أفضل بكثير من تقديرات أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية التي كانت تدعي أنه غير قادر على الحركة بمفرده.

وأضافت الصحيفة، في تقرير أوردته على موقعها الإلكتروني، إنه في مقطع فيديو آخر يظهر الضيف وهو يجلس في مكان آخر وهو في حالة صحية أفضل بكثير مما تم تقديره في إسرائيل، بعد سلسلة طويلة من محاولات الاغتيال الفاشلة التي أصيب في بعضها. في حين لم تشر "معاريف" إلى كيفية أو مكان حصول الجيش الإسرائيلي على التسجيلات المزعومة.

وكانت سلطات الاحتلال قد حاولت اغتيال الضيف في مناسبات مختلفة. من بينها محاولة خلال حرب 2014 على قطاع غزة، وفي إحدى المحاولات، أصيب بجروح خطيرة. وكانت التقديرات الإسرائيلية تشير إلى أنه غير قادر على الحركة بمفرده بما في ذلك تحريك يديه، ويتحرك بواسطة كرسي متحرك، ويتنقل من مكان إلى آخر بواسطة سيارات إسعاف.

ونجا الضيف من سبع محاولات إسرائيلية معلنة لاغتياله، آخرها في عام 2021. وقلما يتحدث الضيف، ولا يظهر أبدًا علنا. وكان آخر ظهور صوتي له كان في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر، حين أعلن القائد العسكري لحماس عن هجوم القسام وأطلق عليه اسم "طوفان الأقصى".

وقالت مصادر مقربة من حماس في أعقاب عملية "طوفان الأقصى" السابع من تشرين الأول/ أكتوبر، إن الضيف بدأ التخطيط للعملية، التي أسفرت عن مقتل أكثر من ألف إسرائيلي، بعد اقتحام الاحتلال المسجد الأقصى، في أيار/ مايو 2021، الذي أثار غضب العالمين العربي والإسلامي.