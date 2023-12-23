الجانب المصري ينفي ما أورده تقرير إسرائيلي عن عملية عسكرية تشمل "توغلا بريا محدودا" لقوات الاحتلال في المنطقة الحدودية بين قطاع غزة ومصر.

نفت السلطات المصرية تقرير إسرائيلي تقرير إسرائيلي تحدق عن عملية عسكرية برية ينفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي انطلاقا من معبر كرم أبو سالم باتجاه رفح ومحور فيلادلفيا على حدود قطاع غزة مع مصر.

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جاء ذلك بحسب ما ذكرت هيئة المعابر الفلسطينية في غزة، في بيان تزامن مع ما أوردته وسائل إعلام مصرية، في أعقاب تقرير لموقع "واللا" الإسرائيلي، تحدث عن توغل بري لقوات الاحتلال في المنطقة الحدودية بين مصر وقطاع غزة.

ونقل "واللا" عن "مصادر عسكرية" أن الجيش الإسرائيلي ينفذ "عملية استثنائية في المنطقة الواقعة بين معبر كرم أبو سالم ورفح ومحور فيلادلفيا". وأشار إلى "تقارير فلسطينية" عن "دفع جيش الاحتلال بناقلات جنود مدرعة ودبابات إلى المنطقة، ونفذ بتوغلا بريا محدودا، شهد اشتباكات مسلحة".

بدورها، قالت هيئة المعابر الفلسطينية في غزة إن "الجانب المصري نفى لنا أي معلومات لديه عن نية العدو التحرك عسكريًا في محور الحدود الفلسطينية المصرية"، وأضافت أن "كل المعلومات الميدانية عن تحركات عسكرية على الحدود مع مصر انطلاقًا من كرم أبو سالم، غير صحيحة"

#عاجل| مصادر مصرية مطلعة تنفي ما أورده إعلام إسرائيلي حول بدء الدبابات الإسرائيلية عملية برية من كرم أبو سالم لمحور فيلادلفيا على حدود القطاع مع #مصر#من_غزة_هنا_القاهرة #تضامنا_مع_فلسطين#القاهرة_الإخبارية pic.twitter.com/OnAQI2Eve6 — AlQahera News (@Alqaheranewstv) December 23, 2023

هذا ونقلت قناة القاهرة الإخبارية عن مصادر مصرية مطلعة، "نفيها لما أورده إعلام إسرائيلي حول بدء الدبابات الإسرائيلية عملية برية من كرم أبو سالم لمحور فيلادلفيا على حدود القطاع مع مصر".

وأشار "واللا" إلى أن الحكومة الإسرائيلية بحثت في الأسابيع الأخيرة سبل "التعامل مع محور فيلادلفيا، لمنع تهريب أسلحة أو ذخائر من سيناء إلى قطاع غزة"، وقال إن حساسية العلاقات مع الجانب المصري أخرت "تعامل الجيش الإسرائيلي مع المنطقة الحدودية بين رفح الفلسطينية والمصرية، على الرغم من أنها منطقة تهريب".

وبحسب التقرير، فإن مسؤولين في أجهزة الأمن الإسرائيلية "حذروا من الحساسية المفرطة التي تبديها إسرائيل تجاه النظام المصري في ما يتعلق بتهريب الأسلحة من سيناء إلى قطاع غزة"، في حين لفت التقرير إلى "تعاون واسع النطاق بين القاهرة وتل أبيب منذ بدء الحرب على غزة، خاصة في ملف المساعدات الإنسانية لغزة وإطلاق سراح الرهائن".

وذكر التقرير أن "جهات في الأجهزة الأمنية الإسرائيلة ​​تخشى من أن الحرص الإسرائيلي المفرط على عدم الإساءة للنظام المصري، قد يؤدي إلى تراجع موقف إسرائيل مقابل حماس"، في إشارة إلى أن الجيش الإسرائيلي يمارس ضغوطا للتحرك عسكريا في المنطقة الحدودية بين قطاع غزة ومصر.

ونقل التقرير عن مسؤول أمني مطلع، قوله إنه "إذا لم يعلن الجيش الإسرائيلي عن عملية ضد الأنفاق على طول محور فيلادلفيا، من البحر (غربا) إلى المثلث الحدودي (شرقا)، فسيكون هذا في الواقع نقطة بداية الحرب المقبلة".

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