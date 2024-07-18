تقرير: نتنياهو يسعى للاجتماع مع ترامب خلال زيارته إلى واشنطن الأسبوع المقبل

مكتب نتنياهو يعمل على التنسيق في محاولة لتنظيم لقاء بين نتنياهو وترامب، خلال زيارة رئيس الحكومة الإسرائيلية المقررة إلى واشنطن، الأسبوع المقبل.

يسعى مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، إلى ترتيب عقد اجتماع بين نتنياهو والمرشح الجمهوري للرئاسة الأميركية، دونالد ترامب، خلال زيارة رئيس الحكومة الإسرائيلية المقررة إلى واشنطن، الأسبوع المقبل.

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جاء ذلك بحسب ما كشفت هيئة البث العام ("كان 11") وكذلك القناة 12 الإسرائيلية، مساء اليوم، الخميس؛ وسيلقي نتنياهو خطابا أمام مجلسي الشيوخ والنواب في الكونغرس الأميركي، الأسبوع المقبل.

ووفقا للتقرير، فإن حاشية نتنياهو تعمل على ترتيب عقد لقاء مع الرئيس الأميركي السابق، ترامب، خلال زيارة رئيس الحكومة الإسرائيلية، إلى الولايات المتحدة، بحسب ما أكدت "مصادر مطلعة".

وقالت المصادر إن نتنياهو "يريد لقاء ترامب أو على الأقل التحدث معه خلال زيارته إلى واشنطن".

ورفض مكتب نتنياهو التعليق على التقرير.

في المقابل، قال البيت الأبيض إن الرئيس الأميركي، جو بايدن، يتوقع أنه سيتمكن من الاجتماع مع رئيس الحكومة الإسرائيلية، الأسبوع المقبل، بناء على تعافيه من الإصابة بفيروس كورونا.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض، جون كيربي، للصحافيين، "إننا نتوقع أن يحظى الزعيمان بفرصة رؤية أحدهما الآخر حينما يكون رئيس الوزراء نتنياهو في البلاد".