تقرير: السلطة الفلسطينية تطالب إسرائيل بـ"السماح لعباس بزيارة غزة قريبًا"

السلطة الفلسطينية تقدم طلبًا رسميًا إلى إسرائيل للسماح لرئيسها محمود عباس بزيارة قطاع غزة الذي يتعرض لحرب إسرائيلية متواصلة منذ 318 يوما، خلال الفترة "القريبة المقبلة"، وفقًا لمصدرين مطلعين على التفاصيل تحدثا لموقع "واللا".

قدمت السلطة الفلسطينية، أمس الأحد، طلبًا رسميًا إلى سلطات الاحتلال الإسرائيلية، للسماح لرئيسها، محمود عباس، بزيارة قطاع غزة "قريبًا"، وذلك بحسب ما نقل موقع "واللا" عن مصدرين وصفهما بأنهما "مطلعان على التفاصيل".

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وبحسب التقرير، فإن "التقديرات في إسرائيل تشير إلى أن الرئيس الفلسطيني قدّم هذا الطلب متوقعًا رفضه، مما سيمكنه من اتهام إسرائيل بمنعه من دخول غزة".

وأضاف أنه في المقابل، "إذا تم قبول الطلب ونجحت الزيارة، فسيُعتبر عباس ذلك نصرًا سياسيًا كبيرًا له ضد حماس، وقد يعتبره مؤشرا على إمكانية عودة السلطة الفلسطينية إلى غزة".

وفي التفاصيل، أفاد التقرير بأن وزير الشؤون المدنية في السلطة الفلسطينية وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حسين الشيخ، بعث أمس برسالة إلى رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، تساحي هنغبي.

واحتوت الرسالة على طلب رسمي من السلطة إلى إسرائيل بالسماح بزيارة عباس إلى غزة. وجاء في الرسالة أن عباس يرغب في دخول غزة عبر الأراضي الإسرائيلية وليس من خلال معبر رفح.

كما أرسل الشيخ نسخة من الرسالة إلى الإدارة الأميركية، طالبًا منهم الضغط على إسرائيل للسماح بالزيارة.

ولفت التقرير إلى أن "القرار النهائي في هذا الشأن سيكون بيد رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو". وحتى الآن، لم يصدر تعقيب عن مكتب نتنياهو بهذا الشأن.

وأمس الأحد، قالت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، إن القيادة الفلسطينية شرعت بتحركاتها واتصالاتها على مستوى العالم للتحضير لتوجه الرئيس عباس وأعضاء القيادة الفلسطينية إلى قطاع غزة.

وذكرت مصادر فلسطينية أنه "تم في هذا الصدد التواصل مع الأمم المتحدة والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، وعدد من الدول العربية والإسلامية وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الأوروبي والإفريقي".

وأضافت المصادر أن القيادة الفلسطينية تواصلت كذلك مع " دول وقوى هامة في العالم، من أجل ضمان نجاح هذه الخطوة، وتوفير الدعم والمشاركة لمن أمكن. وكذلك تم إبلاغ إسرائيل بذلك".

وقال "وفا" إن الزيارة تهدف إلى "التأكيد على أن دولة فلسطين ومنظمة التحرير الفلسطينية هي صاحبة الولاية والمسؤولية على أرض دولة فلسطين كافة، والعمل على استعادة الوحدة الوطنية".

ولم يزر عباس قطاع غزة منذ الانقسام الداخلي الفلسطيني بين حماس وفتح عام 2007. وباستثناء دفع الرواتب للموظفين والتنسيق في مجالات الصحة وبعض القضايا المدنية الأخرى، تكاد تكون السلطة الفلسطينية غير نشطة في غزة.

وكان عباس أعلن في خطاب أمام البرلمان التركي أنه سيتوجه إلى قطاع غزة مع جميع أعضاء القيادة الفلسطينية، داعيا المجتمع الدولي إلى تأمين وصولهم إلى هناك.

في المقابل، نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن مسؤول إسرائيلي رفيع (لم تسمه) قوله: "لن نسمح لرئيس السلطة الفلسطينية بالذهاب إلى قطاع غزة".