جولة للوزاري الإسرائيلي المصغر في هضبة الجولان السورية المحتلة

قام رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، وأعضاء المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية، اليوم الثلاثاء، بجولة ميدانية في هضبة الجولان السورية المحتلة، للاطلاع على الأوضاع الأمنية حول التطورات الأخيرة على الجبهة الشمالية، في ظل المخاوف الإسرائيلية من ترسيخ وجود إيران في سورية وجنوبي لبنان.

وأقيمت الجولة التي شملت إفادات قدمها رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، غادي آيزنكوت، بزعم "تعميق معرفة الوزراء حول الأوضاع الأمنية"، والتي تتزامن مع تكرار القيادة السياسية الإسرائيلية التحذير من "الخطر الإيراني، والجهود التي تبذل لبناء مصنع صواريخ دقيقة في جنوبي لبنان، وتسليح حزب الله بأسلحة متطورة"

وقال نتنياهو خلال الجولة: "نسعى إلى السلام ولكننا مستعدون لجميع السيناريوهات وأنصح بألا يختبرونا".

وحول الأحداث الأخيرة بجنين، والمواجهات التي أدت لاستشهاد أحمد جرار، تشدق نتنياهو بـ"جهود عناصر الشاباك ووحدة مكافحة الإرهاب الشرطية وجيش الاحتلال"، وهدد بتعامل مماثل مع منفذ عملية الطعن بالقرب من مستوطنة أريئيل، الذي تدعي أجهزة الأمن، بحسب التحقيقات الأولية، أنه عبد الحكيم عادل عاصي، (19 عاما) من مدينة يافا.