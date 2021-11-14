رئيس الشاباك يجتمع برئيس المخابرات المصرية في القاهرة

اجتمع رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) الجديد، رونين بار، اليوم الأحد، مع رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية اللواء عباس كامل، خلال زيارته الأولى إلى العاصمة المصرية، القاهرة، منذ توليه رئاسة الشاباك في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

جاء ذلك بالتزامن مع وصول وفد إسرائيلي رفيع المستوى، برئاسة مستشار الأمن القومي الإسرائيلي، إيال حولاتا، إلى القاهرة، صباح اليوم، لبحث مجموعة من الملفات "ذات الاهتمام المشترك" مع مصر، وذلك في زيارة تستبق الزيارة المرتقبة لعباس كامل إلى تل أبيب، نهاية الشهر الجاري.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلي ("كان 11") أن الوفد الأمني الإسرائيلي سيبحث مع المسؤولين المصريين ملفات الوساطة مع الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة و"مسائل أخرى". وأشارت إلى أن الزيارة تستمر يوما واحدا وأن أعضاء الوفد الإسرائيلي سيعودون إلى تل أبيب في وقت لاحق، الليلة.

ورفض الشاباك التعليق على زيارة رئيس الجهاز إلى مصر، بحسب "كان 11".

وذكرت مصادر مصرية خاصة تحدثت إلى صحيفة "العربي الجديد"، أن الوفد الإسرائيلي سيبحث مع المسؤولين في القاهرة مجموعة من التطورات الأخيرة في إطار الوساطة المصرية مع فصائل قطاع غزة، وأشارت المصادر إلى قلق إسرائيلي من توسع "حماس" في استخدام الطائرات المسيرة.

وكشفت مصادر "العربي الجديد" عن توجهات إسرائيلية للقاهرة سبقت زيارة الوفد، حملت رسائل تحذيرية من إمكانية إشعال تلك الطائرات مواجهة جديدة في غزة، مؤكدة أن هناك مخاوف في تل أبيب من طبيعة تلك الطائرات، وما إذا كانت مهمتها تجسسية فقط أم تحمل أجساما متفجرة.

كما أشارت المصادر إلى أن اللقاء من المقرر أن يتناول آخر ما توصلت إليه القاهرة بشأن مطلب إسرائيلي، في إطار صفقة الأسرى، يتعلق بأدلة حول مصير جنودها المحتجزين لدى حماس"..

وفي وقت سابق اليوم، أفاد المحلل السياسي في موقع "واللا" الإلكتروني، باراك رافيد، أن حولاتا سيناقش مع كامل الوساطة المصرية للتوصل إلى صفقة تبادل أسرى ومحاولة التوصل إلى تهدئة بعيدة المدى بين إسرائيل وحركة حماس.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد نقلت عن كامل، في 4 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، قوله قال إن صفقة تبادل أسرى بين إسرائيل وحماس يجب أن تشمل في المرحلة الأولى إفراج إسرائيل عن أسرى فلسطينيين مسنين وأسيرات وأطفال مقابل إفراج حماس عن جثتي الجنديين والمواطنيْن الإسرائيليين".

وقال كامل لمراسلين إسرائيليين على هامش قمة المناخ في غلاسكو، "إننا نعمل ليل نهار من أجل حل قضية الأسرى". وأشار إلى أن مصر تسعى إلى تحقيق صفقة أكبر، تشمل عودة السلطة الفلسطينية بشكل ما إلى غزة.

ولفتت "العربي الجديد" إلى المباحثات الأمنية بين مصر وإسرائيل ستشمل التنسيق في الملفين السوداني والليبي، في ظل الزيارة التي أجراها صدام نجل اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر إلى تل أبيب، لبحث الحصول على الدعم الإسرائيلي لوالده في الانتخابات الرئاسية الليبية، من خلال تعديل موقف الإدارة الأميركية منه.