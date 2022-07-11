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إسرائيل تسعى لاستيراد القمح من كازاخستان

تاريخ النشر: 11/07/2022 - 09:21

إسرائيل تسعى لاستيراد القمح من كازاخستان
(Getty Images)
عرب ٤٨
تحرير: محمود مجادلة

يسعى وزير السياحة الإسرائيلي، يوئيل رزبوزوف، إلى التوصل لاتفاق مع السلطات في كازاخستان، لاستيراد القمح والدقيق، فيما يسعى المستوردون للاستفادة من تراجع الأسعار من مستويات قياسية، ويبحثون عن بدائل للإمدادات الأوكرانية التي تعطلت بسبب الحرب مع روسيا.

جاء ذلك بحسب ما أفادت الإذاعة العامة الإسرائيلية، صباح اليوم، الإثنين. وذكر المصدر أن الوزير الإسرائيلي، رزبوزوف، سيسافر إلى كازاخستان ضمن وفد سياسي، "في ظل الحصار الذي تفرضه روسيا على صادرات الحبوب الأوكرانية".

وتستورد إسرائيل حوالي 60 في المئة من احتياجاتها من القمح من أوكرانيا، في حين تعتبر كازاخستان ثامن أكبر مصدر للقمح في العالم.

وتراجعت صادرات الحبوب الأوكرانية منذ بداية الحرب في شباط/ فبراير الماضي، لأن موانئها الواقعة على البحر الأسود، التي تعد طريقا رئيسيا للشحن، أُغلقت إلى حد كبير، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الغذاء العالمية.

وبحسب الإذاعة الإسرائيلية، سيناقش فيرزبوزوف، الذي يرأس أيضًا اللجنة الاقتصادية الإسرائيلية الكازاخية المشتركة، مع مسؤولي الحكومة الكازاخستانية، في زيارته التي من المتوقع أن تتم خلال الأيام المقبلة، إمكانية التوصل إلى اتفاق حول استيراد كميات من القمح والدقيق.

ولفت التقرير إلى أن إتمام الصفقة مع كازاخستان قد يؤدي إلى انخفاض أسعار القمح والدقيق في السوق الإسرائيلية في المستقبل المنظور.

ويشارك في الوفد الذي يرافق وزير السياحة الإسرائيلي إلى كازاخستان ممثلون عن الوزارات الحكومية الإسرائيلية، بما في ذلك وزارة الخارجية ووزارة الزراعة ووزارة الطاقة.

كما يرافق الوفد الحكومي الإسرائيلي، وفد من رجال الأعمال، لبحث فرص تعزيز التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري بين إسرائيل وكازاخستان، التي تسعى إلى استيراد تقنيات تكنولوجية وأمنية من إسرائيل.

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#استيراد القمح
#الحبوب
#صادرات الحبوب
#أزمة غذاء عالمية

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