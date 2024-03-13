استطلاعات: كيف يؤثر انفصال ساعر - غانتس على المشهد السياسي؟

ساعر ينطلق انطلاقة غير موفقة باستطلاعات الرأي العام في إسرائيل؛ النتائج تظهر أنه لن يتجاوز الـ5-6 مقاعد في انتخابات تجري اليوم، الأمر الذي سيجد صعوبة في المحافظة عليه لاحقا، في مؤشر على أنه قد يجد صعوبة في تجاوز نسبة الحسم.

أظهرت استطلاعات للرأي العام الإسرائيلي، مساء اليوم، الأربعاء، أن "المعسكر الوطني" بزعامة الوزير في كابينيت الحرب، بيتي غانتس، ينجح في المحافظة على الصدارة في انتخابات عامة مبكرة قد تشهدها إسرائيل، رغم فض شراكته السياسية مع القيادي السابق في الليكود، غدعون ساعر، الذي أعلن أمس، الثلاثاء، الانفضال عن غانتس.

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وبموجب استطلاعات وسائل الإعلام الإسرائيلية، فإن انسحاب ساعر الذي كان قد انشق مؤخرا عن الليكود برفقة الوزيرين زئيف إلكين، ويفعات شاشا - بيطون، من "المعسكر الوطني"، لا يؤثر على الصورة الواسعة للمشهد السياسي في إسرائيل، إذ لا يقوي معسكر نتنياهو ولا يضعف المعسكر المناوئ، في حين يظل ساعر مهددا بعدم تجاوز نسبة الحسم عند مزاحته من قبل أية قائمة يمينية قد تقرر خوض الانتخابات، برئاسة رئيس الحكومة الأسبق، نفتالي بينيت، أو غيره.

استطلاع "كان 11": بداية "غير موفقة" لساعر

وبيّن استطلاع للرأي أجرته هيئة البث الإسرائيلية ("كان 11") أن "المعسكر الوطني" برئاسة غانتس يحصل على 30 مقعدا في الكنيست من أصل 120 في انتخابات تجري اليوم، في حين يحل الليكود ثانيا ويحصل على 21 مقعدا، فيما يحل "ييش عتيد" برئاسة زعيم المعارضة، يائير لبيد، ثالثا ويحصل على 14 مقعدا في الكنيست.

ويحافظ "يسرائيل بيتينو" برئاسة أفيغدور ليبرمان على النتائج الإيجابية التي يحققها في نتائج استطلاع الرأي العام الإسرائيلي في أعقاب الحرب على غزة، ويحصل على 11 مقعدا، في حين تحصل حركة "شاس" برئاسة أرييه درعي، على 10 مقاعد، في حين يحصل "عوتسما يهوديت" برئاسة أفيغدور ليبرمان على 8 مقاعد.

من جانبها، تحصل قائمة "يهدوت هتوراه" الحريدية على 7 مقاعد، في حين يقتصر تمثيل حزب ساعر، "تيكفا حداشا"، على 5 مقاعد، وهو نتيجة سيئة مقارنة بالنتائج التي تحققها الأحزاب أو القوائم الجديدة في استطلاعات الرأي، وتمثل عددا متدنيا من المقاعد قد يفشل في الحزب في المحافظة عليه في مراحل متقدمة من معركة انتخابية محتملة.

ووفقا لاستطلاع "كان 11"، يحصل تحالف الجبهة - العربية للتغيير وكذلك القائمة الموحدة، على 5 مقاعد لكل قائمة، فيما تحصل حركة "شاس" على أربع مقاعد. بدوره، يفشل "الصهيونية الدينية" برئاسة وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، في تجاوز نسبة الحسم، ولا يحصل على تمثيل في الكنيست بانتخابات تجري اليوم.

وفي الصورة الأوسع، لا يؤثر حزب ساعر الجديد على الصورة العامة للخارطة السياسية، إذ يحصل معسكر نتنياهو على 46 مقعدا في حين تحصل أحزاب المعارضة الحالية بالإضافة إلى "المعسكر الوطني" و"تيكفا حداشا"، على 74 مقعدا الأمر الذي يغلق كل الطرق الممكنة أمام نتنياهو لتشكيل حكومة.

استطلاع القناة 13: غانتس لا يتأثر

وفي انتخابات تُجرى اليوم، ووفقا للاستطلاع الذي أجرته القناة 13 الإسرائيلية، يحل "المعسكر الوطني" في الصدارة بحصوله على 34 مقعدا، فيما يحل الليكود في ثانيا، بحصوله على 17 مقعدا، بينما يحصل "ييش عتيد" على 14 مقعدا ليحل بذلك في المرتبة الثالثة.

وبيّن الاستطلاع أن "شاس" بزعامة أرييه درعي يحصل على 9 مقاعد، في حين يعزز "عوتسما يهوديت" بزعامة المتطرف بن غفير تمثيله البرلماني، ويحصل على 9 مقاعد، كما يحافظ "يسرائيل بيتينو" برئاسة ليبرمان، على نتائجه الإيجابية ويحصل كذلك على 9 مقاعد، في حين تحصل "يهدوت هتوراه" على 7 مقاعد.

ووفق الاستطلاع، يحصل "تيكفا حداشا" برئاسة ساعر، على 6 مقاعد برلمانية، بينما يتحصّل القائمة الموحدة على 4 مقاعد، ومثلها لـ"الصهيونية الدينية" برئاسة بتسلئيل سموتريتش (4 مقاعد)، وكذلك قائمة الجبهة - العربية للتغيير وحركة "ميرتس" - 4 مقاعد لكل واحدة منها.

وفي توزيع المقاعد على المعسكريين السياسيين في إسرائيل واللذين ينقسمان على أساس مع أو ضد رئيس الحكومة الحالي، بنيامين نتنياهو، وليس بناء على التوجه الأيديولوجي للقوائم والأحزاب، يحصل المعسكر المناوئ لنتنياهو (أحزاب المعارضة الحالية بالإضافة إلى "المعسكر الوطني" و"تيكفا حداشا")، على 74 مقعدا.

وفحص الاستطلاع إمكانية أن ترشح رئيس الحكومة الإسرائيلية السابق، نفتالي بينيت، ورئيس الموساد السابق، يوسي كوهين، للانتخابات العامة، في قائمتين منفصلتين، وفي هذه الحالة، يفشل ساعر في تجاوز نسبة الحسم، في حين يتراجع تمثيل المعسكر الوطني إلى 21 مقعدا، وكذلك الليكود إلى 15 مقعدا، ليحل بينيت ثانيا ـ18 مقعدا وكوهين رابعا بـ11.

استطلاع القناة 12: غانتس يحافظ على فارق كبير عن نتنياهو