سموتريتش يهدد باستئناف البناء الاستيطاني في الضفة "خلال 4 أيام"

سموتريتش يطالب نتنياهو بدعوة المجلس الأعلى للتخطيط والبناء للانعقاد للمصادقة على مخططات استيطانية جديدة في الضفة، ويهدد باستئناف البناء الاستيطاني خلال أربعة أيام بموجب صلاحياته.

قرر وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، استئناف البناء الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة، بحسب ما أوردت القناة 12 الإسرائيلية، في نشرتها المسائية، اليوم الأربعاء.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وبحسب التقرير، فإن سموتريتش، الذي يشغل كذلك منصب وزير في وزارة الأمن، توجه إلى رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، وطالبه بدعوة المجلس الأعلى للتخطيط والبناء للانعقاد.

وطالب سموتريتش نتنياهو بتحديد موقفه من استئناف البناء الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة في هذه المرحلة، وتوضيح ذلك بشكل رسمي مكتوب.

وأمهل سموتريتش نتنياهو مدة 4 أيام بتوضيح ذلك، في محاولة لدفعه إلى "تحمل الثمن السياسي" لهذه الخطوة، وإلا، فإن سموتريتش هدد باستئناف البناء الاستيطاني.

وبحسب التقرير، فإن سموترتيش يعتزم استغلال الصلاحيات التي منحت له بناء على الاتفاقات الائتلافية التي تشكلت على أساسها حكومة نتنياهو الحالية، لاستئناف البناء الاستيطاني دون موافقة مباشرة من نتنياهو.

تفاصيل أوفى تباعا...