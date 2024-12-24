الكنيست صادق على زيادة العجز بالميزانية بسبب نفقات الحرب

بموجب القانون، لن يتجاوز معدل العجز الإجمالي لعام 2024 7.7% من الناتج القومي الإجمالي، وسيزيد الإنفاق الحكومي المسموح به بنسبة 17.8% مقارنة بالعام الماضي.

صادقت الهيئة العامة للكنيست، فجر الثلاثاء، على قانون زيادة العجز في الميزانية العامة في القراءة الثانية والثالثة، وذلك بسبب إنفاق الحكومة على الأمن خلال الحرب على قطاع غزة. أيد 62 عضو كنيست الاقتراح مقابل 52 عارضه.

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وبموجب القانون، لن يتجاوز معدل العجز الإجمالي لعام 2024 7.7% من الناتج القومي الإجمالي، وسيزيد الإنفاق الحكومي المسموح به بنسبة 17.8% مقارنة بالعام الماضي.

كما صادقت الهيئة العامة للكنيست على قانون الميزانية الإضافية لوزارة الأمن للعام المالي 2024 بالقراءة الثانية والثالثة، وجوهرها إضافة ميزانية للمؤسسة الأمنية لنفقات الحرب. وأيد الاقتراح 62 عضو كنيست، مقابل 52 عارضه.

وتبلغ قيمة ميزانية الدولة للعام 2025، بمبلغ 607.4 مليار شيكل، بينما بلغت ميزانية الأمن للعام المقبل 117 مليار شيكل، من دون المساعدات الأميركية، ويعتقد أن مبلغ ميزانية الأمن سيرتفع بمبلغ يتراوح بين 15 و20 مليار شيكل.

والأسبوع الماضي، صادق الكنيست، على ميزانية الدولة لعام 2025 بأغلبية ضئيلة، في جلسة شهدت توترات داخل الائتلاف الحاكم في إسرائيل، بعدما صوّت حزب "عوتسما يهوديت" بزعامة وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، ضد القرار، فيما امتنع الأخير عن التصويت.

وسبق ذلك أن صادقت الحكومة على زيادة ميزانية الدولة للعام الحالي بمبلغ 33 مليار دولار، بموجب اقترح وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، الأمر الذي سيؤدي إلى ارتفاع نسبة العجز في الميزانية من 6.6% إلى 7.7%.