ستيفن هوكينج الإنسان العالِم-أقوال وحكم

عالم الفيزياء ستيفن هوكينج، هذا الإنسان الذي تحدى المرض الصعب الذي أقعده جسديا فقط، وبعد أن أصابه مرض التصلب الجانبي الضموري، هذا المرض الذي يصيب الجهاز العصبي الحركي، ويُفقد المصاب به قدرته على التحكم في عضلاته، وبعد أن أخبره الأطباء بأنه لن يعيش لأكثر من عامين، ولكن إصراره وعزيمته جعلتاه يعيش كل هذا العمر وملأ الأرض بإبداعاته وعلمه الفيزيائي، عاش عمرا عريضا وعاديا تزوج مرتين وخلف 3 أبناء في الحياة، وقال مرة في حديث معه " لن يكون هناك الكثير في هذا الكون إذا لم يكن موطناً للناس الذين نُحبهم".

سنسلط إضاءة من أقوال عالم الفيزياء والفلك الراحل عن كوكب الأرض، حكما وأقوالا واستنتاجاته عن الحياة، بالإضافة لرصيده الحافل بتطوير النظريات الفيزيائية والكونية التي ستترك أثرها العلمي وتخلد.

& الأشخاص الذين يختالون بذكائهم هم الفاشلين

& الأشخاص الهادئين يمتلكون أكثر العقول صخبا.

& إن الماضي مثل المستقبل، لا نهائي، وموجود فقط كنطاق من الاحتمالات.

& لن يكون لدى الناس وقت لك إن كنت غاضبا أو تشتكي دائما

& إن العمل يعطيك معنىً وهدفا، والحياة تصبح فارغة بدونه.

& عش بناء على أحلامك لا ماضيك.

& أكبر عدو للمعرفة ليس الجهل، ولكن وَهْم المعرفة.

& الجنس البشري مجرد حثالة كيميائية على كوكب متوسط الحجم.

& لا أعتقد بأن الجنس البشري سينجو خلال الأعوام القادمة ما لم ننتشر في الفضاء.

& يجب أن يكون للضحية حق إنهاء حياتها إذا أرادت، ولكني أعتقد أنه خطأ كبير، ومهما بدت الحياة سيئة، هناك دائما شيئا يمكن عمله فيها وينجح بها، فطالما هناك حياة هناك أمل.

& الذكاء هو القدرة على التكيف مع التغيير.

& حين تنخفض توقعات الفرد للصفر، يُقَدِر أي شيء يحصل معه

& لم أكن الأول على فصلي في المدرسة أبدا، ولكن لا بد أن زملائي لمسوا إمكانية ما لدي، لأن لقبي كان "أينشتاين"

& نحن جميعًا مختلفين، ولا يوجد إنسانا قياسيا أو نموذجيا، بل أننا نشترك في نفس الروح البشرية.

& أنا مجرد طفل لا يمكن أن يكبر أبدًا، ولازلت أستمر في طرح أسئلة “كيف”؟ و ”لماذا"؟، ومن حين لآخر، أجد الإجابة.

& لا يُجري أحد أبحاثا في الفيزياء بنية الفوز بجائزة، بل لمتعة اكتشاف شيء لم يعرفه أحد من قبل.

& " يوجد داخل كل فرد منا شرارة من النار والطاقة الإبداعية الخلاقة، لقد فَقَد العديد منا إمكانية استخدام أجزاء من أجسامهم بسبب حادث أو مرض ولكن هذا في الواقع لا يشكل أهمية كبيرة لأنه فقط مشكلة ميكانيكية، أما الشيء المهم فهو أننا نمتلك الروح الإنسانية والقدرة على الإبداع، ويمكن لهذا الإبداع أن يأخذ العديد من الأشكال، ابتداء من الفيزياء النظرية وحتى الإنجازات الفيزيائية البدنية، وعليه فإن الشيء المهم هو أنه يتوجب على الفرد أن يطور وينمي مهارته حتى يصبح ظاهرا وواضحا ومشهورا في أحد الحقول".

& "قد كنتُ مصدر يأس لوالدي في صباي، إذ كنتُ ‏دائماً أقوم بفك الأجهزة لأرى ما الذي ‏يجعلها ‏تصدر أصواتاً، وبالطّبع لم يكن بإمكاني، عادة، ‏جمع أجزائها مرة أخرى، إلاّ أنّني ‏شعرت بإمكان السيطرة على أيّ شيء، بطريقة أو بأخرى، إذا ‏فهمت كيفيّة عمله، وأنا موقن ‏من وجود الشعور ‏نفسه لدى الآخرين، فنحن نجد أنفسنا في عالم لا ‏يلحظ وجودنا في الغالب ولا ‏يهتم به، بلأحياناً ‏يعادي هذا الوجود صراحةً، لذلك لو تمكنا من فك ‏‏"اللوحة الأماميّة" للكون والنّظر خلفها فربّما نصبح ‏قادرين على فهم كيف تعمل ‏تلك العجلات ‏الصغيرة، أعني المجرات، ولشعرنا ببعض التحكّم ‏فيما يجري من أحداث، ولحسن ‏الحظ فنحن غير ‏مدعوين لإعادة تجميع الكون مرة أخرى بعد فك ‏لوحته الأمامية."

& لقد عارض والده تخصصه في الرياضيات والفيزياء لأنَّه اعتقد أنَّه لن تكون هناك وظائف مناسبة له، ولحسن الحظ أنه فاز بمنحة من جامعة "اوكسفورد" لتعلم الفيزياء.